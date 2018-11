King håper å rekke landskamper

Joshua King har slitt med en ankelskade, men er med i landslagstroppen til nasjonsligakampene mot Slovenia og Kypros.

Bournemouth-proffen var en av fire spisser i troppen som landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte på Ullevaal stadion tirsdag.

King har stått over de siste tre kampene for klubblaget, men kjemper for å kunne spille borte mot Newcastle i helgen. Landskampene kommer først seks og ni dager senere.

- Det er et lite spørsmålstegn ved Josh. Jeg har vært i kontakt med ham, og han håper og tror selv at han kommer i gang denne uken. Så får vi se hvordan det utvikler seg, sa Lagerbäck.

Han har tatt ut Ola Kamara i troppen til de viktige nasjonsligakampene. Alexander Sørloth er borte siden sist.

- Alex har hatt det litt tøft i klubblaget. Ola har gjort det bra, og dessuten ønsker vi en spiss som er litt lik Josh. At det er et lite spørsmålstegn rundt ham, er en ekstra grunn til å velge Ola, mente Lagerbäck.

Han får også en rekke spillere tilbake fra skader siden forrige landskamprunde. Kristoffer Ajer og Tore Reginiussen er aktuelle for det norske midtforsvaret, mens midtbanemannen Sander Berge også er på plass etter å ha måttet avbryte landslagsleiren sist.

- Sander er i spill nå og fullt friskmeldt, så det skal ikke være noe problem med ham, sa Lagerbäck om sin midtbanesjef.

Norge topper gruppe 3 i nasjonsligaens divisjon C på målforskjell foran Bulgaria. Kampene mot Slovenia 16. november og Kypros tre dager senere blir derfor særdeles viktige. Begge kampene spilles på bortebane.

