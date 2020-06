King ikke i Bournemouth-troppen mot Wolves

Joshua King er ikke med i Bournemouth-troppen til onsdagens bortekamp mot Wolverhampton i Premier League.

Den norske landslagsspissen måtte ut med skade i hjemmetapet mot Crystal Palace sist helg etter å ha blitt taklet på ankelen. Klubben meldte at skaden ikke var så alvorlig som først fryktet og at King snart er tilbake på banen, men onsdagens kamp kom for tidlig.

Bournemouth ligger på nedrykksplass og har stort behov for poeng.

To nordmenn starter i Premier League-kampene onsdag. Ørjan Nyland vokter Aston Villa-målet i Newcastle, mens Alexander Tettey starter for Norwich mot Everton. Sander Berge sitter på Sheffield United-benken borte mot Manchester United.

