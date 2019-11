King klar på hvem som er Norges straffeskytter: - Det er ikke noe å diskutere

Erling Braut Haaland (19) har blitt hyllet som en av verdens beste straffeskyttere, men Joshua King er helt tydelig på hvem som har ansvaret fra elleve meter på landslaget.

ULLEVAAL (Nettavisen): TV 2-ekspert Jesper Mathisen uttalte til Nettavisen tidligere denne uken at han mener Braut Haaland er blant verdens beste på straffespark etter at 19-åringen skal ha scoret på 26 straffer på rad.

Unggutten har allerede scoret på to straffespark i Champions League denne sesongen, begge på sikkert vis når han har stoppet opp et lite øyeblikk i tilløpet før han har sendt keeper motsatt vei av der ballen har endt.

Nettavisen spurte Red Bull Salzburg-spilleren om han vil ha et ord med i saken om Norge får straffespark mot Færøyene eller Malta, men da var han klar på at Joshua King er landslagets mann fra elleve meter.

- Han er straffeskytteren til Norge, så sånn er det, sa han.

KOMET: Erling Braut Haaland har hatt en fenomenal sesong hittil. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)





- Ikke noe å diskutere

På torsdagens pressekonferanse fikk også Joshua King spørsmål om straffeansvaret. 27-åringen brukte mye tid på å skryte av det som fort blir hans spissmakker fredag, men er samtidig krystallklar på hvem som tar straffer for Norge.

King har vært sikker som banken de gangene han har fått muligheten i EM-kvalifiseringen hittil. Premier League-spissen scoret fra ellevemetersmerket både borte mot Spania og hjemme mot Malta, før han gjentok bedriften i hjemmemøtet mot Spania da han sikret ett poeng på overtid foran et fullsatt Ullevaal stadion.

- Nei, nei. Det er ikke vits å diskutere, sier han etter å ha fått spørsmål fra TV 2-profil Marius Skjelbæk om hva som skjer om det blir straffespark fredag.

- Den tar du?

- Ja.

- Det er en del myter i fotball. Hvis du blir felt, da?

- Det har ikke noe å si. Jeg tar straffer.

Landslagets pressesjef Svein Graff sendte stafettpinnen videre til landslagssjef Lars Lagerbäck etter Kings uttalelser, og svensken er ikke uenig med sin spiss.

- Ja, det får dere se, sier han humrende.

- Det er bra å ha to straffeskyttere. Det skal mye til for å flytte på Josh som har vært iskald, i positiv forstand, og tatt hver straffe. Det skulle forundre meg veldig om jeg endrer straffeskytter, men ingenting er hygget i sten. Så lenge han skyter så bra og berømmer meg, får han beholde jobben, forteller han og fremprovoserer enda mer latter blant de norske og færøyske journalistene.

SPISSER: Joshua King og Erling Braut Haaland får etter alle solemerker sjansen sammen på topp mot Færøyene fredag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Skryter av Haaland

Mye har handlet om Erling Braut Haaland i opptakten til kampen mot Færøyene. 19-åringen er i eventyrlig form med 26 mål på 18 kamper, og landslagstreningene opp mot fredagens oppgjør tilsier at han får plass ved siden av Joshua King på topp for Norge.

King ser nå frem til å danne en enda sterkere relasjon med Haaland på banen. Han svarer slik når Nettavisen spør om hvordan de to utfyller hverandre.

- Jeg skulle ønske jeg kunne svare det du vil høre, men jeg har én kamp med Erling, og hvordan han spiller på klubblaget er noe helt annet enn hvordan vi spiller på landslaget og det samme gjelder meg i Bournemouth.

Spisstjernen trekker også fram Alexander Sørloth i samme åndedrag, og understreker at han merker stor forskjell på sistnevnte etter at han gikk på lån til tyrkiske Trabzonspor.

- Jeg tror en topp erling, en topp King og en topp Sørloth kan skape trøbbel for de fleste backfirere i hvilket som helst landslag.

Det er imidlertid ventet et Sørloth må avfinne seg med å starte på benken på Ullevaal fredag, mens King og Haaland får muligheten fra start.

- Det er ekstra spennende det Erling driver med nå, og vi får bare håpe det fortsetter og at han virkelig avslutter for eksempel som toppscorer i Champions League og hvert fall i ligaen, for jeg regner ikke med noen tar han igjen der. Som sagt er han en ung gutt og han har mye å lære, men han er veldig sulten og har veldig mye selvtillit, men på en positiv og riktig måte, avslutter Premier League-stjernen.

