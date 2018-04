King-mål til ingen nytte mot nedrykkstruede Southampton

Joshua King scoret for Bournemouth, men måtte likevel se laget tape 1-2 borte mot nedrykkstruede Southampton. «The Saints» aner håp om overlevelse.

Resultatet gjør at håpet om Premier League-spill neste sesong lever videre for Southampton. Sørkystklubben er under nedrykksstreken, men lørdagens trepoenger gjør at den puster lagene foran seg i nakken.

Dusan Tadic sendte Southampton i føringen etter 25 minutter, før King utlignet fra kloss hold etter corner like før pause. Tadic ble matchvinner med et godt plassert skudd fra distanse ni minutter etter sidebytte.

Southampton er kun ett poeng bak Swansea på trygg grunn. Waliserne tar imot Chelsea senere lørdag.

Huddersfield-trøbbel

Huddersfield er kun to poeng foran Southampton. Laget møter Manchester City (b), Chelsea (b) og Arsenal (h) i sine tre siste runder. Til sammenligning har Southampton igjen Everton (b), Swansea (b) og Manchester City (h), mens Swansea har Chelsea (h), Bournemouth (b), Southampton (h) og Stoke (h).

Lørdag tapte Huddersfield 0-2 hjemme mot Everton. Det kan vise seg å bli skjebnesvangert. Cenk Tosun og Idrissa Gana var målscorere for bortelaget.

Bunnlagene Stoke og West Bromwich følger på plassene bak Southampton. Stoke spilte 0-0 mot Liverpool lørdag, mens West Bromwich også holder liv i håpet etter 1-0 borte mot Newcastle. Stoke er tre poeng bak Swansea, mens West Brom er fem poeng bak.

Phillips matchvinner

Matt Phillips ble matchvinner for West Bromwich på St. James' Park. Alene mot Newcastle-keeper Martin Dúbravka var han iskald etter en knapp halvtimes spill på bortegress. Rafael Benítez og co. maktet ikke å svare. Det gjør at West Brom altså fortsatt har et ørlite håp om overlevelse.

Joshua King og Bournemouth (38 poeng) trenger neppe frykte for nattesøvnen. «The Cherries» har seks poeng ned til Southampton, riktignok med én kamp mer spilt. Newcastle er på trygg grunn med 41 poeng.

Roy Hodgson og Crystal Palace (38 poeng) har også gode utsikter med tanke på fornyet kontrakt. Lørdag ble det en knusende 5-0-seier hjemme mot Leicester.

Wilfried Zaha, James McArthur, Ruben Loftus-Cheek, Patrick van Aanholt og Christian Benteke (straffe) scoret for vertene på Selhurst Park. Leicester fikk Marc Albrighton utvist etter en knapp times spill i London. Alexander Sørloth var ubenyttet reserve for Palace.

(©NTB)

