King mener Lagerbäck hadde fortjent mer respekt

Joshua King er skuffet over at Lars Lagerbäck ikke fikk en bedre avslutning i jobben som norsk landslagssjef.

Torsdag ble det kjent at Ståle Solbakken erstatter Lagerbäck. Den 72 år gamle svensken hadde en kontrakt med Norges Fotballforbund som varte fram til et eventuelt VM-sluttspill i slutten av 2022.

I et intervju med TV 2 roser King jobben Lagerbäck har gjort for det norske fotballandslaget. England-proffen mener han burde fått en bedre avskjed.

– Jeg synes Lars Lagerbäck fortjener mer respekt enn det han har fått, både som menneske og trener. Nå er det slik i fotballen at man ofte blir husket for det siste man gjorde. I de to siste samlingene under Lars var det mye negativitet i form av tapet for Serbia og lekkasjene til mediene rundt Sørloth og Lagerbäck, sier King.

Bournemouth-spilleren peker på at Norge gjorde et kraftig byks på Fifa-rankingen etter at Lagerbäck ble ansatt i februar 2017.

– Jeg har gledet meg til hver samling med landslaget under Lars og Perry (Per Joar Hansen). De har gjort en fantastisk jobb. Helt fra dag én har han løftet laget, spillergruppa og atmosfæren, sier King.

(©NTB)

Reklame Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot