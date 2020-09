King nektet å snakke om klubbfremtid

Mediene fikk ingen kommentarer om hvor landslagsstjernen spiller klubbfotball den kommende sesongen.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Joshua King og Omar Elabdellaoui møtte til a-landslagets pressetreff sammen med Lars Lagerbäck på Ullevaal tirsdag.

King og hans Bournemouth rykket ned fra Premier League forrige sesong, og spørsmålet er om den norske landslagsspissen blir med ned til Championship eller om han finner seg ny arbeidsgiver.

28-åringen er på mange måter i sin beste alder som fotballspiller, og landslagsstjernen har blitt koblet til en rekke storklubber den siste tiden.

Ordknapp



Så sent som denne uken kom rapportene om at José Mourinho ønsker å hente King til Tottenham, og Talksport melder at samtaler mellom London-klubben og Kings agent Jim Solbakken allerede skal ha funnet sted.

Selv er King svært ordknapp rundt sin egen klubbfremtid.

HOLDER TETT: Joshua King vil ikke prate om hva som skjer med ham og situasjonen i Bournemouth. Laget rykket ned fra Premier League i sommer. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Hva som skjer i fremtiden, det vet jeg ikke ennå. Nå har jeg bare fokus på landslaget og kampene på fredag og mandag. Jeg vil ikke kommentere noe mer og lage overskrifter. Du får ikke noe mer av meg akkurat der, responderte landslagsspissen på et spørsmål fra Dagbladet.

Da Nettavisen spurte om hva han ser etter i en eventuell ny klubb, kom det et også kort tilsvar.

- Du får ikke noen kommentar, dessverre.

28-åringen har den siste tiden vært hjemme i Norge, og brukte blant annet forrige uke på å holde seg i gang med Stabæk.

Spøkefull tone



Både King og Elabdellaoui antydet spøkefullt at Lagerbäck har brukt de strenge smittevernreglene til UEFA under viruspandemien til å plage spillerne med ekstra lange spillemøter.

I tillegg har det blitt mye dødtid på hotellet, ettersom alle er pålagt å holde seg der utenom treninger og kamper. Det har gitt rom for å pleie nye interesser.

- Jeg og Omar har begynt å spille sjakk. Hvem hadde trodd det? fortalte King til latter fra de frammøtte i salen.

Lagerbäck spøkte også med at konkurransen om plassene på laget har fått ham til å foreslå King på backplass, samt at Bournemouth-angriperen ikke var spesielt begeistret for det forslaget.

Norge møter Østerrike hjemme på Ullevaal fredag, og Nord-Irland på bortebane mandag i de to første kampene i den andre Nations League-utgaven.

