King og Bournemouth fikk ikke hull på tabelljumbo Watford

Langt større drama da Everton gikk på et nytt sviende nederlag.

WATFORD - BOURNEMOUTH 0-0

BRIGHTON - EVERTON 3-2



Joshua King var tilbake som rein spiss for Bournemouth borte mot tabelljumbo Watford i Premier League lørdag.

Etter flere kamper som kantspiller på midten, og en opptreden som innbytter etter landskampene tidligere i måneden, fikk Norges spydspiss sjansen i tospann med Callum Wilson.

King kom seg ikke til de helt store sjanene i førsteomgangen, men like før pause var 27-åringen nær ved å få notert seg for en målgivende pasning. En sterk redning av Watford-sisteskanse Ben Foster fikk dog stoppet Arnaut Danjumas avslutning.

«The Cherries» var også nærmest uttelling tidligere i kampen. Først da midtstopper Steve Cook stanget en corner fra Ryan Fraser i tverrliggeren, og deretter da backen Diego Rico fikk satt Foster på en skikkelig prøve med et tungt skudd.

Manglende kvalitet



Likevel var det målløst halvveis ut i oppgjøret på Vicarage Road.

Den andre halvdelen av kamen ble i stor grad preget av å være sjansefattig, og at forsøkene som kom på avslutninger oftest var av det dårlige slaget.

Et unntak var da Aaron Ramsdale fikk styrt et Will Hughes-skudd til corner.

- Det er ikke bare elendige avslutninger, men det har vært en del av dem fra Watford, kommenterte Simen Stamsø Møller i TV2s målshow.

Innbytter Harry Wilson kom noen små centimetere fra å sikre Bournemouth tre poeng på tampen, men frisparket til den utleide Liverpool-unggutten suste like utenfor stolpen.

I denne Premier League-rundens to andre kamper med avspark klokka 16 ble det hakket mer med underholdning foran målene.

Selvmål og straffedrama



Everton var på vei mot sin andre seier på rappen etter de elendige første ukene av sesongen. Et straffespark ble tilkjent Brighton etter VAR-dommernes anbefaling la tilrette for 2-2. Neal Maupay skjøt rett fram og forbi en Jordan Pickford som bykset mot høyresida av målet.

Fire minutter på overtid gjorde et klønete selvmål av Lucas Digne at Brighton isteden kapret seieren.

- Selvmål på overtid. Det blir ikke stort verre, konstaterte Stamsø Møller da oppgjøret var blåst av like etterpå.

Pickford må også ta sin del av skylda for å ha sluppet inn kampens første mål på et frispark fra Pascal Gross etter ti minutters spill. Det harde frisparket til tyskeren så riktignok ut til å passere mellom to spillere i Everton-muren, men Englands landslagsmålvakt Pickford fikk heller ikke opp armene over hodet på dødballen som gikk inn nesten midt i målet.

Everton snudde kampen med en kjapp utligning, som Richarlison først ble tilkjent, men som seinere ble notert i statistikkene som et selvmål av Adam Webster. Et drøyt kvarter før slutt sendte innbytter Dominic Calvert-Lewin inn 1-2 mellom beina på Mat Ryan, men det skulle altså ikke holde til seier.

Everton-manager Marco Silva får dermed enda en uke med sterkt press og kritikk mot seg. Liverpool-klubben har gjort denne sesongen.

West Ham og Sheffield United spilte 1-1 i London lørdag ettermiddag, etter at et Robert Snodgrass-mål like før pausen ble besvart med en kvittering fra Lys Mousset etter sidebyttet.