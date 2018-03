King og co. holdt WBA på stø kurs mot nedrykk

Joshua King og Bournemouth sendte West Bromwich Albion enda nærmere nedrykk fra Premier League etter 2-1-seier på The Hawthorns lørdag.

Mye skal til om ikke tabelljumbo West Bromwich spiller i nest øverste disvisjon i England neste sesong. Etter lørdagens 1-2-tap mot Bournemouth er det ti poeng opp til sikker plass med sju kamper igjen å spille.

Og enda verre for Alan Pardews mannskap; I løpet av de sju siste kampene venter både Manchester United, Liverpool og Tottenham. Det er med andre ord ingen enkel oppgave WBA har i kampen om å overleve i Premier League.

Snuoperasjon

Det var West Bromwich som tok ledelsen etter en lite underholdende førsteomgang i Bournemouth. Fire minutter etter hvilen ga Salomón Rondón WBA ledelsen.

Men i løpet av 12 minutter i annen omgang ble håp snudd til fortvilelse. Jordon Ibe utlignet etter 77 minutters spill, mens Junior Stanislas ble matchvinner ett minutt før full tid.

Kampen kunne fort ha endt med poengdeling seks minutter på overtid, men Matt Phillips heading ble reddet på strek av Charlie Daniels. Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

Røde Adam

Også Stoke kunne trengt poeng lørdag, men tapte 1-2 hjemme mot Everton.

Charlie Adam fikk se det røde kortet etter halvtimen da han plantet knottene i Wayne Rooney i et mislykket forsøk på å nå ballen.

Cenk Tosun ga Everton ledelsen knappe 20 minutter før full tid. Maxim Choupo-Moting satte inn 1-1, men seks minutter før slutt satte Tosun inn sitt andre mål for dagen, og sørget for at poengene ble med Everton tilbake til Liverpool.

Stoke ligger nest sist på tabellen med sine 27 poeng. Det er tre poeng opp til sikker plass, men Stoke har én kamp mer spilt enn de nærmeste lagene over seg på tabellen.

