King skadet da Bournemouth tok sterk borteseier mot Chelsea

Joshua King var tilbake i Bournemouths startellever til lørdagens kamp mot Chelsea. Det endte ikke godt for nordmannen.

CHELSEA-BOURNEMOUTH 0-1

Chelsea jaktet tredjeplassen i Premier League og var avhengige av seier i lørdagens kamp mot Bournemouth for å nærme seg Manchester City.

Med King tilbake i lagoppstillingen skulle det vise seg å bli alt annet enn en enkel oppgave for Frank Lampards menn.

Bournemouth tok like så godt alle tre poengene etter en sen scoring av Dan Gosling.

- Kjenner at noe er galt

King var aktiv og god. Spesielt i den andre omgangen var nordmannen en håndfull for Chelsea-forsvaret.

Etter 75 minutter skjedde det dog noe som må bekymre både Bournemouth-sjef Eddie Howe og Norge-sjef Lars Lagerback.

King gikk i bakken etter en duell med Ngolo Kante ute ved sidelinjen. Nordmannen ble liggende og signaliserte umiddelbart at han måtte byttes ut.

- Dette er ikke gode nyheter. Ikke for Bournemouth og ikke for Norge. Han strekker seg og sklir der Joshua King. Han banker i gresset og kjenner at noe er galt, sa TV2-kommentator Peder Mørtvedt.

Romsås-gutten ble erstattet av Dominic Solanke og måtte støttes av gresset på Stamford Bridge.

Chelsea-press

Chelsea presset og stanget innledningsvis mot en kompakt forsvarsmur hos bortelaget.

I en første omgang uten de helt store sjansene var det hjemmelaget som hadde initiativet. Willian var frisk og stod bak det meste av London-lagets offensive bidrag.

Etter ti minutter kom Mason Mount til hjemmelagets største sjanse. Ungguttens avslutning ble reddet av en god Aaron Ramsdale.

Hjemmelaget lyktes ikke med å sette ballen i mål i den første omgangen. Lagene gikk til pause etter 45 relativt tamme minutter på Stamford Bridge.

Omgangen føyet seg med det inn i rekken av målløse førsteomganger lagene imellom.

De fem siste kampene mellom Chelsea og Bournemouth har stått 0-0 til pause.

King farlig frempå

I den andre omgangen skapte gjestene flere farligheter. Anført av en frisk King på topp jaktet spissen baller i bakrom gjennom hele den andre omgangen.

Nordmannen kom til flere gode sjanser, men King var ikke giftig nok i avslutningsøyeblikket.

I det 67. minutt var King gjennom, men under hardt press maktet han ikke å komme til en ordentlig avslutning. Ballen falt ned til lagkamerat Dan Gosling, men heller ikke han lyktes med å få ballen på mål.

- Har brent tre store sjanser nå King. På den fjerde skal det skje? sa TV2-kommentator Mørtvedt.

I det 85.minutt skulle altså Bournemouth få uttelling ved Dan Gosling. Midtbanespilleren lurte offsidefellen til Chelsea og lobbet inn 0-1-scoringen.

Målet ble først avblåst for offside, men etter en VAR-sjekk ble målet allikevel godkjent. Bildene viste at det var en helt korrekt avgjørelse.

Dermed tok Bournemouth er svært sterk seier og rykker med det opp til 14.plass på Premier League-tabellen.

Seieren var Bournemouth-sjef Howe sin tredje seier borte mot Chelsea. Ingen bortebane har gitt engelskmannen flere borteseiere i Premier League.