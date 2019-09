King vegrer seg for å kommentere rollen i Bournemouth

Joshua King legger ikke skjul på hvor han helst vil spille, men vil ikke skape store overskrifter.

OSLO / STOCKHOLM (Nettavisen): Joshua King og Bournemouth har fått en noe skuffende start på Premier League-sesongen og står med fire poeng etter fire serierunder.

På landslaget er Premier League-profilen selvskreven spiss i Lars Lagerbäcks mannskap, mens i Bournemouth må han avfinne seg med en plass på kanten.

Lagerbäck: - Best som spiss

Landslagstrener Lagerbäck er ikke i tvil om at King fungerer aller best som ren spiss, selv om Bournemouth-manager Eddie Howe prioriterer Callum Wilson i den rollen.

- Han gjør det bra, selv om de ikke har begynt sesongen så bra. Dessuten synes ikke jeg at han spiller i sin beste posisjon. Jeg synes han passer best som spiss, med all respekt for hans manager. Han skal jo balansere laget utfra de egenskapene spillerne hans har. Spissen de bruker kan vel kanskje ikke spille litt mer ute på kanten, som Josh må gjøre. Ut fra at han er i en posisjon som kanskje ikke er 100 prosent hans beste, synes jeg at han gjør det bra, sier Lagerbäck.

Landslagssjefen er imidlertid imponert over hvordan 27-åringen har vokst både på og utenfor banen i løpet av de siste par sesongene.

- Han jobber hardt for laget og på de årene jeg har kjent ham, har han modnet reelt i måten han spiller på både for klubblaget og landslaget, på og utenfor banen. Han har utviklet seg på en bra måte.

King: - Alle vet hvor jeg vil spille



I fjor sommer ble det store oppslag både i norske og engelske aviser etter at King uttalte at han «ikke var happy» og at han ble overrasket over å bli flyttet ned i en dypere rolle på klubblaget.

Han holder derfor litt mer tilbake når Nettavisen konfronter ham med Lagerbäcks uttalelser før torsdagens møte med Malta.

- Sist jeg sa noe om det, ble det veldig mye oppslag. Jeg tror ikke jeg vil kommentere det. Alle vet hvor jeg helst vil spille og hvor jeg er best, men jeg er en lagspiller og gjør det jeg blir bedt om, sier King til Nettavisen.

Det er ikke bare hans egen rolle i laget som er forskjellig på landslaget, sammenlignet med på klubblaget.

- Vi spiller en helt annen fotball i Bournemouth. Vi har «high press». Så fort vi mister ballen, er fem sekunder-regelen for å prøve å vinne den tilbake, forteller King.

- Lars har tatt over det norske landslaget og har sin filosofi og måte å spille fotball på. Han har jo gjort det veldig bra, med tanke på hvordan det har gått de siste årene før Lars tok over. Vi har full tro på Lars, sier King.

BLE SPART: Joshua King gikk av banen etter snaut 60 minutter mot Malta på Ullevaal torsdag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Rekdal: - Enig med Lagerbäck

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal støtter Lars Lagerbäcks uttalelser og poengterer i likhet med landslagssjefen at det er mange hensyn å ta som klubbmanager.

- Når du er i et klubblag, er det mange ting å ta hensyn til. Manageren til Bournemouth distribuerer laget sitt slik han mener at Bournemouth ser best ut. Han er i sin fulle rett til det, sier Rekdal til Nettavisen.

Rekdal har selv erfart livet som proff i en av verdens største ligaer er noe annet enn tilværelsen i norsk eliteserie.

- Når du er ute i den store proffverdenen må du bare akseptere at du er én brikke. Det er ingen som spiller på et klubblag der alt er lagt til rette for én spiller. Det kan det være litt mer i Norge, på lavere nivå eller på et landslag. Men på et klubblag må du bare avfinne deg med å spille der du blir satt opp, fordi det er det beste for klubben, sier Rekdal.

- Jeg er helt enig med Lars i at King, i hvert fall for Norge, er best som spiss. Nå har jeg fått med meg at han han har gjort det bra på kanten også i Bournemouth. Han har scoret noen mål og fått bra kritikk, så det er en rolle han behersker på klubblaget, selv om han helt sikkert har mest lyst til å spille spiss, sier Rekdal videre.

Joshua King og Norge møter Sverige på Friends Arena i Stockholm søndag. Da starter King på topp. Neste helg er han trolig tilbake på kanten når Bouremouth møter Everton i Premier League.