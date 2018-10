Kings erstatter ble matchvinner for Bournemouth

Junior Stanislas erstattet Joshua King mot Crystal Palace. Bournemouth-innbytteren satte det avgjørende straffesparket til 2-1-seier i Premier League mandag.

Bournemouths sedvanelige straffeskytter Joshua King ble byttet ut seks minutter før slutt, og innbytteren ble matchvinner fra straffemerket da han iskaldt plasserte ballen midt i mål tre minutter etter å ha entret gresset på den engelske sørkysten.

– Vi fortjente seieren og gjorde akkurat nok mot slutten til å ta tre poengene. Jeg følte meg sikker på straffesparket. Jeg har vært ute med skade i lang tid, så det var godt å komme på scoringslisten, sa Stanislas etter kampen, ifølge TV 2.

Crystal Palace utlignet til 1-1 tidligere i kampen på svært omdiskutert vis. Patrick Van Aanholt var på feil side av offsidegrensen før han tok et par touch og banket ballen via keeper og opp i nettaket.

Med sine 21 år og 84 dager ble David Brooks Bournemouths yngste målscorer i Premier League med sitt første mål på toppnivå da han sendte hjemmelaget i ledelsen etter bare fem minutter.

King-smell

Joshua King kunne gitt Bournemouth en enda større pangstart på kampen to minutter før Brooks' ledermål, men nordmannen var akkurat for sent ute på et innlegg.

21-åringen Brooks presenterte seg på et herlig vis etter fem minutter da han gjorde maks ut av en pasning ut av feltet fra Callum Wilson. Brooks la ballen til rette før han curlet ballen helt opp i hjørnet via tverrliggeren og inn.

Crystal Palace kom mer med i kampen etter hvert, men slet med å skape farligheter.

Landslagssjef Lars Lagerbäck fikk nok hjertet i halsen ti minutter før pause da King fikk seg en smell og måtte sette seg ned på dødlinjen, men spissen kom seg opp og fortsatte. Lagerbäck tar ut Norges landslagstropp til kampene mot Slovenia og Bulgaria i nasjonsligaen tirsdag.

Offside

Crystal Palace-manager Roy Hodgson sa trolig noen velvalgte ord i pausen og fikk umiddelbar respons fra sitt mannskap. Palace åpnet andre omgang klart best og fikk lønn for strevet ti minutter ut i omgangen, med litt hjelp av assistentdommeren.

Wilfried Zaha åpnet opp Bournemouths venstreside, der Patrick van Aanholt hadde sneket seg inn en halvmeter bak forsvarslinja til hjemmelaget. Assistentdommer holdt imidlertid flagget nede og backen banket ballen opp i nærmeste hjørne. Det var hans sjette seriemål siden forrige sesong startet.

Alexander Sørloth ble byttet inn med åtte minutter igjen, og umiddelbart etter at nordmannen kom på banen burde Callum Wilson gitt Bournemouth 2-1 da han fikk sjansen alene med keeper etter en kontring. Spissen klarte ikke overliste Wayne Hennessey.

King ble tatt av banen to minutter senere, og fikk fra benken se hjemmelaget få straffe da Jefferson Lerma gikk ned i feltet da et frispark skulle svinges inn i feltet. Midtbanespilleren holdt seg til ansiktet etter å ha fått en hånd fra Sakho i ansiktet. Kings erstatter, Junior Stanislas, scoret sikkert på straffesparket og avgjorde kampen.

(©NTB)

