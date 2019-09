Kings mål og assist holdt ikke til seier

Den norske landslagstjernen fikk ikke full uttelling for bidragene.

BOURNEMOUTH - WEST HAM 2-2:

Joshua King både utlignet for Bournemouth og bidro til med målgivende pasning til Callum Wilsons ledermål hjemme mot West Ham lørdag.

Likevel skulle det ikke holde til full poengfangst for King og resten av laget fra sørkysten.

West Ham-backen Aaron Creswell fikk nemlig trykket inn 2-2 via Bournemouth-forsvaret med et drøyt kvarter igjen å spille på Vitality Stadium.

Bournemouth har fått en god start på sesongen, og ville faktisk tatt steget opp blant de tre øverste i Premier League dersom 2-1-ledelsen hadde holdt helt inn.

Andrij Jarmolenko sendte bortelaget foran tidlig i kampen, men etter 19 minutters spill var det King som var på riktig sted og plasserte inn 1-1.

Assistentdommeren vinket først av målet for offside, men etter VARs gjennomgang av situasjonen ble det klart at nordmannen var klart på riktig side før pasningen ble slått.

King spilte til venstre på Bournemouths midtbane i lørdagens oppgjør. Derfra fant han Callum Wilson inne i feltet rett etter side, og England-spissen svarte med å hamre inn 2-1 lavt i hjørnet.

Ledelsen holdt til 74. spilleminutt da Creswell og West Ham spolerte moroa for hjemmefansen.

I en annen Premier League-kamp i London lørdag ettermiddag vant Chelsea 2-0 hjemme mot Brighton etter scoringer av Jorginho (på straffespark) og Willian.

Litt lengre sør vant Crystal Palace med samme sifre over Norwich. Også der sprakk nullen på et straffespark som Luka Milivojevic sendte resolutt opp i nettet på Norwichs mål. Andros Townsend trygget poengene med 2-0 like før slutt.

Også Wolvethampton vant 2-0 på hjemmebane. Motstander var Watford i det som var rundens definitive bunnoppgjør. Matt Doherty sendte Wolves foran før pause, mens et selvmål av Daryl Janmaat slo fast at Watford fortsatt blir liggende desidert sist på tabellen.

Aston Villa tok ledelsen to ganger hjemme mot Burnley, men fikk kjappe mål imot begge ganger. Dermed endte det 2-2 på Villa Park.