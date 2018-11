Kings perlemål til ingen nytte mot Arsenal

Joshua King utlignet for Bournemouth med en klassescoring, men etter pause fikset Arsenals målmaskin Pierre-Emerick Aubameyang 2-1 til gjestene fra London.

En vond ankel gjorde at King måtte stå over novemberkampene for Norge i Nations League, men spissen brukte pausen godt. Søndag var han med fra start, og rett før pause sto han fram med et utsøkt mål.

På kanten av 16-meteren fikk King lov til å prikke inn 1-1 med venstrefoten. Ballen føk inn i lengste hjørne bak Bernd Leno. Det var Oslo-guttens femte Premier League-scoring for sesongen.

Men poeng ble det ikke på Bournemouth. I det 67. minutt slo Arsenal til med angrepsfotball av høy kvalitet. Alex Iwobi sendte ballen videre til Sead Kolasinac, som så fant Aubameyang. Spissen fra Gabon kunne lett skli inn seiersmålet.

Klønete

Det var Aubameyangs åttende ligascoring denne sesongen. Han har vært en skikkelig måltyv siden han ble hentet fra Borussia Dortmund i januar.

Arsenal tok ledelsen på den engelske sørkysten etter Jefferson Lermas selvmål. Det skjedde en halvtime ut i oppgjøret. Colombianeren fikk ordentlig feiltreff og dunket ballen i eget nett.

I sluttminuttene holdt Lerma på å gjøre opp for seg, men han hadde ikke centimeterne på sin side. Midtbanespillerens kanonskudd smalt i stolpen.

Snål statistikk

Arsenal ligger på femteplass med 27 poeng etter 13 kamper. Det skiller henholdsvis ett og to poeng opp til byrivalene Chelsea og Tottenham. Manchester City topper tabellen med 35 poeng, mens Liverpool er toer med 33.

Fortsatt har ikke Arsenal ledet en Premier League-kamp til pause under Unai Emerys ledelse, men som så ofte før i høst var londonerne igjen giftige i annen omgang.

Etter en formidabel start på sesongen står Bournemouth nå med tre strake ligatap, men Eddie Howe hadde god grunn til å føle at laget hans hadde fortjent mer i søndagens kamp. King og co. er nummer åtte på tabellen.

