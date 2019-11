Kings uttalelse om at han kanskje bare har tre år igjen på landslaget får flere til å stusse: - Rart

Joshua King (27) gir seg på landslaget når han føler det går ut over karrieren. Det kan skje allerede etter neste kvalik, skal vi tro spissens egne ord.

OSLO / SLIEMA (Nettavisen): Til TV 2 kom nemlig King med et skremmeskudd før Færøyene-kampen fredag og påpekte at han «er 27 år og kanskje bare har tre år igjen på landslaget».

Hvis King bare har tre år igjen på landslaget vil det i praksis si at VM-kvaliken og et eventuelt VM i 2022 blir det siste han gjør med flagget på brystet.

- Rart han sier dette

Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen kjenner King godt og mener det ikke er grunn til bekymring.

Men:

- Det er litt rart at han sier dette. 30 år er ikke noe alder for en fotballspiller, påpeker Drillo overfor Nettavisen.

Han lar seg uansett ikke bekymre av at King insinuerer at han kun har én kvalik igjen.

- Det er ikke sikkert den uttalelsen er helt gjennomtenkt, og det er ikke lett å spå fremtiden. Josh er blitt veldig bra etter hvert, han har først og fremst vært en god individualist tidligere, men i det siste, og ikke minst mot Færøyene, viste han sider som jeg ikke har sett så tydelig tidligere. Han har begynt å gjøre andre gode. Han var en lagspiller med stor L på fredag. Slik har jeg ikke sett ham før, sier Drillo.

Fjørtoft: - Ingenting å bekymre seg for

Jan Åge Fjørtoft støtter sin tidligere sjef. Han mener man ikke skal legge mye vekt på Kings uttalelse.

- Nei, nei, nei! Tre år er så lenge i fotball! Landslaget handler om å være god nok for å bli tatt ut, og at spillerne er motivert til å spille for Norge. Det er som om han hadde sagt han var bekymret for å ikke bli bestefar som 60-åring, det er ingenting å bekymre seg for, sier Fjørtoft til Nettavisen med glimt i øyet.

Han tror tvert imot at Kings lyst til å spille for Norge bare vil bli større og større med tiden.

- Etter hvert som man blir mer og mer landslagsspiller og mer og mer leder, så kommer han nok til å ønske å være der så lenge som mulig. Landslaget er noe man må være god nok og motivert nok til. Hadde han sagt han hadde tre kamper igjen hadde jeg vært bekymret, sier Fjørtoft til Nettavisen.

Fjørtoft mener han ser tegn på at King elsker å spille for Norge, og mener landslagsfotball også handler om hvordan man utvikler deg som menneske.

- I kraft av det Joshua har gjort i Premier League så styrker det hans posisjon, og nå er han blitt en av de erfarne. Jeg tipper at dette går hånd i hånd i hvordan han har utviklet seg, tror Fjørtoft.

Jakter rekorden

Siden det ikke arrangeres pressetreff på Malta har ikke King vært tilgjengelig for intervjuer om temaet.

Spissen fikk imidlertid flere spørsmål om dette på en pressekonferanse før Færøyene-kampen, og da var han litt mer kryptisk om når han kommer til å kaste inn årene.

- Jeg gir meg på landslaget når jeg føler det går ut over karrieren og jeg begynner å bli eldre. Men jeg har mange år igjen, selvfølgelig hadde det vært gøy å ta rekorden på 33 mål, sa King på pressekonferansen, og siktet selvfølgelig til landslagsmål-rekorden som er Jørgen Juves med 33 mål.

King har i skrivende stund scoret 16 mål på 45 A-landskamper.

Jan Åge Fjørtoft krysser fingrene for at begge tall kommer til å øke kraftig i flere år fremover.

- Alt kommer til å avhengig av hvor god han er og hvor motivert han er, men jeg håper han blir der i lang, lang tid.

Norges kamp mot Malta har avspark mandag kveld klokken 20.45. Det er siste kamp i EM-kvaliken, så venter Nations League-playoff i mars 2020.

King starter som vanlig på topp for Norge i det TV 2-sendte oppgjøret som har avspark 20.45.

Slik starter Norge (4-4-2): Ørjan Nyland - Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Tore Reginiussen, Birger Meling - Mats Møller Dæhli, Sander Berge, Markus Henriksen, Iver Fossum - Alexander Sørloth, Joshua King.

