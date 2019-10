Kipchoge vil med Ingebrigtsen-hjelp løpe maraton under to timer

Eliud Kipchoge gjør lørdag et nytt forsøk på å bli den første som løper maratondistansen 42,195 kilometer på mindre enn to timer, med norsk hjelp.

Både Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen er blant de 41 meritterte "harene" når kenyaneren prøver å bryte 2-timersgrensen i Praterparken i Wien lørdag morgen.

Kipchoge har verdensrekorden på 2.01.39, satt i Berlin maraton i 2018, men det er ikke det raskeste han har løpt distansen. I 2017 gjorde han et forsøk på å bryte 2-timersgrensen på racerbanen i Monza, og han var bare 26 sekunder fra å greie det.

34-åringen gjør et nytt forsøk lørdag. Dagen ble bestemt først onsdag, etter nøye vurdering av værutsiktene. Starttiden blir mellom fem og ni om morgenen, men endelig tidspunkt vil man bestemme først fredag.

– Treningen har gått som den skal, og oppkjøringen har vært vellykket. Jeg gleder meg til utfordringen som venter meg. Jeg vil vise at grenser er til for å brytes, sa Kipchoge da han tirsdag ankom Østerrikes hovedstad.

– Jeg er glad for å være her. Nå har jeg studert løypa for første gang, og den ser veldig bra ut. Jeg gleder meg og håper å få mye støtte i helgen.

41 harer

Støtte vil han få blant annet fra hele 41 meritterte «harer» som skal hjelpe ham å holde tempoet oppe underveis. Mange av dem vil slutte seg til feltet underveis i løpet, som avvikles i en sløyfe på 4,3 kilometer. Den er flat, uten krappe svinger og skjermet for vind av høye trær.

Alt dette gjør at tiden han oppnår ikke kan anerkjennes som ny rekord av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), men det er heller ikke Kipchoges mål.

Blant harene er i tillegg til Ingebrigtsen-brødrene store navn som Matthew Centrowitz, OL-mester på 1500 meter, Selemon Barega, som vant VM-sølv på 5000 meter i Doha, og Ronald Musagala, som vant 1500 meter i to Diamond League-stevner i år.

Første gang

På sidelinja vil kona Grace og parets tre barn hjelpe til å heie ham fram.

– Det blir aller første gang de ser meg konkurrere, men jeg ønsker at de skal være til stede for å se meg skape historie, sier han.

Kenyaneren er allerede regnet som den beste maratonløper noensinne, og lørdag vil han bryte en ny barriere.

