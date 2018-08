Kippe så rødt da Sarpsborg meldte seg på i tetstriden

Frode Kippes utvisning før pause preget kampen da Sarpsborg slo Lillestrøm 2–0 i Eliteserien søndag. Kanarifuglene har ikke vunnet på ni kamper.

LSK går mot en høst i nedrykksstriden, mens Sarpsborg jager en medalje i motsatt ende av tabellen. Etter søndagens kamp har østfoldingene kun seks poeng opp til serieleder Brann.

– Kampen endret litt karakter da de fikk utvisningen. Jeg synes Lillestrøm var gode før det og røsket litt i oss. Etterpå var det ett lag på banen, og da vinner vi fortjent, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampen.

Kanarifuglene fra Åråsen er på sin side à poeng med Start på direkte nedrykksplass. Det er ingen hyggelig situasjon å være i for klubbens nye trener Jørgen Lennartsson.

Søndag fikk svensken se laget sitt kjempe hardt i undertall mot et Sarpsborg-mannskap som har vunnet seks av sine ni siste kamper. Det gir stor grunn til høstoptimisme for Geir Bakkes gutter.

To gule på ett minutt

De første 45 minuttene i Sarpsborg inneholdt ingen scoringer, men var på ingen måte innholdsløse. Tvert imot. Publikum hadde det sjeldent kjedelig.

Kampen var bare fire minutter gammel da Thomas Lehne Olsen trodde han hadde sendt gjestene i føringen, men linjemannen sto med flagget oppe. Den annullerte scoringen ble etterfulgt av en kjempesjanse for Sarpsborgs Patrick Mortensen, men LSK-keeper Maarko Maric reddet strålende.

Med en drøy halvtime spilt kom LSK-kaptein Frode Kippe i fokus. Først fikk veteranen gult kort som følge av det dommer Tom Harald Hagen mente var en høy albue mot nevnte Mortensen. Et minutt etterpå fikk Kippe sitt andre gule etter en tøff takling på Sarpsborg-spissen.

Tross utvisningen skapte gjestene like mange farligheter som hjemmelaget før pause. Kort før omgangens slutt kunne LSKs nysignering Arnor Smarason ha sendt kanarifuglene i ledelse, men det gode skuddet ble reddet minst like godt av Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutin.

Iskald Zachariassen

Kippes røde kort tvang LSK til å ligge lavere i banen i annen omgang. Det åpnet naturlig nok for nye Sarpsborg-sjanser. At ikke det ga tellende resultat umiddelbart etter pause kunne gjestene igjen takke keeper Maric for.

Fem minutter var spilt da kroaten avverget en avslutning fra Sarpsborg-spiss Rashad Muhammed på strålende vis.

Kvarteret ut i omgangen måtte Maric likevel strekke våpen. Mortensen fikk stå helt alene foran LSKs mål og tok seg god tid før han enkelt bredsidet ballen i mål til 1-0-ledelsen for Sarpsborg.

Den nesestyveren klarte et redusert LSK-mannskap aldri å reise seg etter. I stedet gjorde Kristoffer Zachariassen 2–0 med en iskald avslutning 18 minutter før full tid.

– Det var en jevn kamp fram til utvisningen, men jeg synes vi skapte flest sjanser også før det. Alt i alt vinner vi fortjent, sa målscoreren etter kampen.

På tampen av kampen traff Lehne Olsen tverrliggeren for LSK.

