Kippernes ute av i bryte-VM etter tap

Silje Kippernes tapte 1-4 for kinesiske Yetgil Zeynep i VM i bryting. Kineseren tapte sin neste kamp slik at VM er over for den norske bryteren.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Dermed er den femte norske bryteren ute av VM etter bare å ha fått bryte én kamp. Tidligere i mesterskapet de fire norske herrene ut etter å ha vært i aksjon bare én gang. VM er første OL-kvalifisering. Det er nye muligheter til våren med både en europeisk kvalifisering og en verdenskvalifisering. Onsdag skal Grace Bullen i aksjon i 57-kilosklassen. (©NTB)