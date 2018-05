Kiprop nekter for å ha dopet seg

Den kenyanske stjerneløperen Asbel Kiprop håper å få renvasket seg etter oppslagene i engelske medier om at han har avlagt en positiv dopingprøve.

Onsdag kveld skrev både Daily Mail og The Guardian at Kiprop er tatt i doping. Prøven skal ha blitt tatt utenfor konkurranse i fjor.

Selv erklærer Kiprop seg uskyldig. 28-åringen har vært en av verdens beste løpere på 1500 meter det siste tiåret.

– Jeg har lest historiene som knytter meg til doping. Som utøver har jeg stått på barrikadene i kampen mot doping i Kenya. En kamp jeg tror veldig på, sier Kiprop ifølge The Guardian.

– Jeg ville ikke ødelagt alt jeg har jobbet for siden mitt første internasjonale løp i 2007. Jeg håper å få bevist på alle måter at jeg er en ren utøver, legger han til.

Det har lenge gått rykter om at en stor kenyansk friidrettsstjerne har testet positivt for doping. The Guardian skriver at det forbudte stoffet er EPO.

Kiprop er en av Kenyas aller største profiler. Han vant OL-gull på 1500 meter i 2008. I tillegg tok han VM-gull i 2011, 2013 og 2015.

Da nyhetsbyrået AP tok kontakt med agenten Federico Rosa, hadde han fortsatt ikke klart å få tak i Kiprop.

– Selvsagt er jeg sjokkert. Det vil være veldig, veldig rart om dette stemmer, sa Rosa.

