Kirkevolds klubb konkurstruet

Ledelsen i den danske fotballklubben Hobro frykter at den må starte på nytt som amatørlag dersom man ikke kommer i gang med superligakamper snart.

Enn så lenge er målet for klubbene i den danske toppdivisjonen at man starter opp igjen etter koronapausen med kamper fra 29. mai. Dersom statsminister Mette Frederiksen ikke gir klarsignal, kan det bety ordentlig trøbbel for Hobro.

– Om vi ikke kommer i gang med å spille igjen, rammes vi virkelig hardt. Vi mister tre millioner kroner i TV-penger. I tillegg mister vi millioninntekter fra sponsorene våre og rykker ned til Danmarksserien (nivå fire), sier klubbens styreleder Lars Kühnel til avisen Ekstra Bladet.

Norske Pål Alexander Kirkevold er spiss i klubben. Han kan bli nødt til å se seg om etter en ny arbeidsgiver dersom Hobro taper ytterligere inntekter.

– Det ville jo bety at vi blir nødt til å fristille alle spillerne og starte helt forfra med et amatørlag. Jeg kan ikke forestille meg noe mer katastrofalt. Men vi gir ikke opp uten kamp, sier Kühnel.

