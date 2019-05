Kitolano åpner for Wolves-utlån: - Skal sette oss ned og snakke sammen etter VM

John Kitolano (19) opplevde skademarerittet da han forlot Odd og flyttet til Wolverhampton. Spilletiden har vært skrall. Nå åpner den norske U20-landslagsspilleren for et utlån.

LODZ (Nettavisen): Faktisk ble det bare fire kamper for Wolverhamptons U23-lag i 2018/2019-sesongen. To fra start, to som innbytter.

Det var ikke dette han drømte om da han forlot Odd og signerte for Premier League-klubben i fjor sommer.

- Det har gått greit, men kunne gått bedre. Jeg var jo skadet i starten, men gutta og klubben tok meg imot godt. Mot slutten av sesongen begynte jeg å spille meg inn på U23-laget, men jeg kunne ønske jeg hadde fått mer spilletid. Uansett er jeg rimelig fornøyd, sier han til Nettavisen i VM-byen Lodz før Norges åpningskamp fredag.

Åpner for utlån

Han trener for det meste med U23-laget til Wolverhampton, men er med på A-lagets treninger når de har behov for folk.

Men i et tettpakket Premier League- og FA-cupprogram blir det mange lette treninger mellom kampene, så det er blitt mindre og mindre A-treninger på Kitolano utover i sesongen.

- Hvor langt unna er du å få en debut for A-laget?

- Det er et lite stykke unna. Vi får se hva som skjer når jeg kommer tilbake fra VM, sier han.

Det er nemlig ikke utenkelig at han blir leid ut for å få mer spilletid på høyest mulig nivå.

Kitolano bekrefter nå at klubben ønsker å drøfte en utlånsmulighet når han kommer tilbake etter mesterskapet i Polen.

- Ja, klubben ville ta det etter VM, for da kan vi sette oss ned og tenke litt om jeg skal utlån eller bli værende, sier han.

- Det er ikke sikkert det blir en ny sesong på U23-laget der?



- Nei, det vet jeg ikke ennå, sier han.

Skader må ta mye av skylden for at det er blitt lite spilletid for «Ulvene».

Fikk skrekkbeskjed

Sommeren 2018, etter fjorårets EM-sluttspill i Finland, reiste unggutten til England for å slutte seg til sin nye klubb.

Men allerede på første trening med U23-laget gikk det galt, og han slo opp en gammel skade.

Da MR-bildene var klare, kom skrekkbeskjeden.

- Det var fysioterapeuten som ringte meg, og jeg fikk beskjed om at jeg var ute i fem til syv måneder. Da satt jeg alene hjemme i leiligheten. Det var en kjip beskjed å få, det eneste jeg ønsker er å spille fotball, og jeg var langt nede etter den telefonen. Jeg var veldig lei meg, det kom nesten noen tårer, men jeg tenkte at jeg bare måtte bruke tiden godt og komme inn i miljøet, sier han.

Da han etter hvert kom tilbake, ble han skadet igjen. Han spilte ikke en kamp fra midten av juli og frem til januar.

TØFF TID: John Kitolano innrømmer at han har vært langt nede under skademarerittet i England. Foto: Egil Sande (Nettavisen)

- Har du angret på at du dro til England?

- Nei, det har jeg ikke. Jeg er ganske fornøyd med overgangen, og jeg er blitt en bedre person både på og utenfor banen. Jeg bor alene og må klare meg selv, og jeg trener med bedre spillere på et høyere nivå. Treningshverdagen er fin, jeg angrer ikke et eneste sekund, slår han fast.

I England har de mye mer fokus på fysikk enn i Norge, mener han, og det har han fått nyte godt av, skadene til tross.

- Mange mener jeg er blitt sterkere og raskere. Jeg føler jeg er blitt større, forteller han.

I VM får han en stor mulighet til å vise Wolverhampton at han kan levere på høyt nivå mot internasjonal motstand. Det kryr også av speidere og agenter på tribunene. Men det stresser ikke den norske unggutten av den grunn.

- Nei, når jeg kommer ut på banen og begynner å spille, da tenker man ikke på hvem som ser på eller hvem som er rundt. Da har man det bare gøy og koser seg, sier han.

ÅPNER FOR UTLÅN: John Kitolano skal prate med Wolverhampton etter VM. Foto: Egil Sande (Nettavisen)

Der Kitolano var et sikkert kort på laget under U19-EM i fjor, er det mer usikkert om han er inne i elleveren under VM. U20-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen holder kortene tett til brystet.

Landslagssjefen sier dette om venstrebackens start i England:

- Det er tøft å flytte utenlands og bli skadet med en gang, komme tilbake og oppleve at man blir skadet enda en gang. Han har hatt en tøff start, og det må man være forberedt på. Men han har hatt et bedre siste halvår, og gjorde en god samling sist før VM, sier landslagssjefen.

- Forstår at Premier League fristet

Kitolano fikk regelmessig spilletid for Odd før overgangen, men «Paco» vil ikke sette seg til doms over 19-åringens klubbvalg selv om det er blitt lite spilletid i den oransje drakten.

- Jeg kan forstå at det fristet å komme til en Premier League-klubb, og nå har han vært med på å rykke opp med U23-laget til det som heter Premier League 2, det øverste nivået der det bare er 12 lag. Han har vært inn og ut av det laget, men først og fremst har han vært veldig skadeforfulgt etter EM, og gikk fra 26. juli til slutten av januar før han spilte fotball igjen. Nå er han i gang igjen, har trent med både A-laget og U23-laget til Wolves, og spilt kamper for U23, sier han.

Det gjenstår å se om Kitolano får starte, men Norges første kamp i U20-VM spilles fredag mot Uruguay. Kampen sendes på NRK 3.

