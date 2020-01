Kitolano klar for Molde

John Kitolano (20) returnerer til Eliteserien.

Mandag ettermiddag bekrefter Molde Fotballklubb at de har sikret seg Kitolano på lån fra Wolverhampton ut sesongen 2021. Molde opplyser også at de har sikret seg opsjon på kjøp.

Kitolano har representert Norge på flere aldersbestemte landslag og har tidligere spilt i Eliteserien for Odd.

Den 20 år gamle venstrebacken ble i 2018 solgt fra Odd til Wolverhampton, men returnerer nå til norsk fotball.

Molde-trener Erling Moe gleder seg over signeringen.

- Vi er glade for at vi har fått John til Molde FK. En ung norsk spiller som vi har fulgt med en stund og som vil gjøre venstreback-posisjonen bedre rustet for hele sesongen, sier Moe til klubbens eget nettsted.

- Han er en veldig spennende spiller, som vil passe godt inn i måten vi ønsker at Molde FK skal spille fotball, forklarer hovedtreneren.

Molde er regjerende seriemestere i Norge og starter neste sesong borte mot Vålerenga 4. april.