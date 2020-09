Kitolano skrev ny Odd-kontrakt

Midtbanetalentet Joshua Kitolano (19) har forlenget sin avtale med Odd til ut 2022-sesongen.

Odd har skrevet nye kontrakter med flere av sine unge spillere den siste tiden. Kitolano er blant de mest etablerte og har startet samtlige 19 kamper i årets eliteserie.

Kitolano er en lokal spiller som skrev under for Odd for første gang i 2017. Han er bror av Molde-spilleren John Kitolano og Tromsøs Eric Kitolano.

– Det er noe veldig spennende på gang i Odd nå, og dette har jeg lyst til å være med på. Nornes (Jan Frode, hovedtrener) skal ha mye av æren for at jeg forlenger kontrakten min med Odd, for den fotballen vi spiller nå, passer meg veldig godt, sier Kitolano til Odds nettsted.

Skienslaget har overrasket positivt i årets sesong og ligger for øyeblikket på 3.-plass i Eliteserien.

