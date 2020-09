Kitolano stormet rett i bussen etter utvisningen. Så kom Ohi med en klar melding: - Må være klokere

Molde-spissen var ikke fornøyd med det laget viste mot Vålerenga. Om få dager venter den første av to viktige Champions League-playoffkamper.

VÅLERENGA-MOLDE 2-1

INTILITY ARENA (Nettavisen): Lørdag gikk Molde på sitt femte strake bortetap i Eliteserien da Vålerenga ble for sterke i Oslo.

Etter den store oppturen midt i uken, der de sikret avansement til den siste kvalifiseringsrunden i Champions League, kom moldenserne kjapt ned på jorda igjen etter 1-2 mot Vålerenga.

Spesielt det defensive spillet innenfor egen boks var noe flere i Molde-leiren var skuffet over etter kampen lørdag.

I tillegg til at Vidar Örn Kjartansson og Aron Dønnum fikk stå umarkert og prikke inn hver sin scoring, skaffet også førstnevnte et straffespark til hjemmelaget etter sløvt defensivt spill av Molde.

Vålerenga-spilleren jubler med deppede Molde-spillere i bakgrunnen. Foto: Terje Pedersen (NTB)

- Har ikke fokus

Et langt utspill fra Vålerengas keeper Kristoffer Klaesson gikk over alt og alle. Kjartansson var plutselig igjennom og John Kitolano måtte derfor ty til ulovlige midler for å stoppe islendingen.

Situasjonen førte til at Kitolano fikk se det røde kortet. Vålerenga-spissen misbrukte sjansen fra straffemerket, men Molde-forsvarets innsats ble allikevel et tema.

Nettavisen forsøkte å få en kommentar fra Molde-backen, men fikk raskt beskjed om at Kitolano var langt nede og hadde stormet ut bakveien og rett i spillerbussen utenfor stadion.

En som dog tok seg tid til å prate var Molde-spiss Ohi Omoijuanfo. Han mente lagkameratene bak i banen rett og slett ikke var konsentrerte nok.

- Vi har ikke fokus nok som et lag. Spesielt på bortebane har vi sluppet til litt for mye. Vi må være klokere. Vi må ta tak rett og slett, sier en kritisk Ohi Omoijuanfo til Nettavisen etter kampen.

John Kitolano fikk se det røde kortet og var langt nede etter kampen lørdag kveld. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Spissen forklarer at laget spillemessig skapte nok store sjanser til å vinne kampen, men at det igjen manglet fokus foran egen keeper i viktige øyeblikk.

- Vi setter ikke sjansene våre, også er det to nøkkelsituasjoner der vi ikke er fokuserte nok. Den første scoringen tar de et frispark kjapt og legger inn. Der følger vi ikke med på Kjartansson. Ved straffesituasjonen er det et utspark fra keeper og det skal aldri bli en så stor sjanse. Det er det vi har fokus på, at vi må ta hånd om de situasjonene bedre, sier han.

Heller ikke Molde-trener Erling Moe var spesielt fornøyd med lagets innsats.

- Vi er sene i omstillingene og blir stående å agere i etterkant ved 0-1-målet. Der er vi ikke nok tilstede. Vi er for trege, sier Erling Moe til Nettavisen.

Sliter på bortebane

Lørdagens tap var Molde sitt femte på bortebane i Eliteserien denne sesongen. Opp til Bodø/Glimt skiller det nå hele 13 poeng før de spiller sin kamp senere søndag.

- Det er selvfølgelig skuffende. Vi vil jo vinne, men det er klart det blir tøft når vi får rødt kort tidlig i andreomgang. Det blir tøft på bortebane, forklarer Ohi.

Selv om han synes laget kunne forsvart seg bedre var han også usikker på om det røde kortet kan ha vært noe strengt.

- Jeg er jo i dårligere posisjon enn det dommeren er, men fra mitt ståsted ser det billig ut. Jeg kan ikke si så mye, men jeg hørte at flere i garderoben følte at det var strengt, sier han og fortsetter.

- Vi skal ta vare på Kitolano. Han var utrolig skuffet i dag, det er forståelig.

Erling Moe th. og Ohi Omoijuanfo takker hverandre for kampen. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Molde gjorde flere endringer i forsvaret fra kampen i midtuken i Champions League-kvalifiseringen. Martin Bjørnbak har vært ute lenge med skade og fikk sine første minutter på banen på nesten to måneder.

- Var det et sjansespill å sette inn en stopper som har vært ute så lenge med tanke på den formen Kjartansson var i?

- Nei, det synes jeg ikke. Det var viktig for oss siden vi har vært så tynne på de to sentrale posisjonene på stopperplass i lang tid. Det var viktig for oss å få igang Bjørnbak igjen, forklarer Moe.

Stopperen ble byttet ut i pausen mot Vålerenga. Det var ifølge Bjørnbak og Moe avtalt på forhånd.

Erling Moe var heller ikke han veldig fornøyd med det han fikk se fra sine gutter mot Vålerenga. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Smerter å tape mot Vålerenga

Ohi har i tidligere oppgjør vært ute og meldt mot Vålerenga. Spissen fra Holmlia, syd i Oslo, innrømmer at lørdagens tap kjennes litt ekstra på kroppen.

- Ettersom jeg spilte seks år i Lillestrøm i tillegg så kjenner jeg litt ekstra på det. Det er alltid gøy å møte Vålerenga, men det er synd at supporterne ikke kan være på tribunen. Det gir litt ekstra. Forhåpentligvis kan de komme tilbake snart, sier Ohi.

I 2018 ble han også linket til klubben. Da gikk han ut i media og bekreftet interessen, men uttalte til VG at det «ikke var veldig aktuelt og at førstevalget var å komme seg til utlandet». Senere signerte han istedenfor for Molde.

I fjorårets kamp fikk han også kjenne Oslo-lagets supportere sin vrede etter en målfeiring.

I tillegg uttalte han i 2017 at «Oslo-gutter blir kastet ut og behandlet som søppel. Oslofolk er ikke så glad i Vålerenga som folk tror», i et intervju med Nettavisen.

- Smerter det litt ekstra å tape mot Vålerenga?

- Ja, det gjør det. For meg er det er alltid ekstra deilig å slå Vålerenga, avslutter Ohi.