Kitzbühel-utforen er avlyst: – Var klar for å revansjere gårsdagen

Lørdag morgen ble Hahnenkamm-rennet i Kitzbühel avlyst på grunn av værsituasjonen og forholdene i løypa.

Kjetil Jansrud og Henrik Røa var Norges representanter fra start. Jansrud, som havnet på 18.-plass fredag, synes det er synd, men stoler på arrangøren.

– Det er synd, selvfølgelig. Men det er ikke ofte de tar slike avgjørelser så raskt når det kommer til såpass viktige renn. Da går jeg ut fra at snø og slaps i løpet av natten har gjort forholdene umulige. Var veldig klar for å revansjere gårsdagen, skriver Jansrud i en SMS til NTB.

Fredagens utfor var en erstatning fra det utsatte rennet i Wengen. Der gikk Beat Feuz til topps. Hans landsmann Urs Kryenbühl pådro seg hjernerystelse, mens amerikanske Ryan Cochran-Siegle pådro seg et mindre brudd i ryggen. Vinden gjorde til slutt at resten av rennet ble avblåst etter at de 30 beste utøverne hadde kjørt. Det betød at Kitzbühel-debuten røk for Røa.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har foreløpig ikke bestemt seg for om super-G-rennet på søndag vil gå som normalt.

(©NTB)

