Kjærkommen opptur for Weng - Johaug leverte nytt show

Heidi Weng (29) slo tilbake etter nedturene i Finland.

Therese Johaug (32) holder trykket oppe også i norgescupen. Igjen var hun ustoppelig på distanse og vant søndagens 10 kilometer klassisk på Sjusjøen.

Selv om Johaug måtte gå tåkehavet uten skibriller, hadde hun full kontroll. Hun slo Weng med 25,3 sekunder.

At sistnevnte gjorde et såpass sterkt renn var langt mer iøynefallende enn at Johaug stakk av med enda en seier.

- Heidi Weng gjør et veldig gledelig comeback, får vi nesten si. Hun var helt ute av seg selv i Ruka. Her gjør hun et løp som gir håp om gode prestasjoner utover vinteren, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn da dagens nest beste løper gikk mot mål.

Weng fikk en svært etterlengtet opptur og brølte av glede da hun passerte målstreken på Natrudstilen. Forrige helg fikk hun en blytung opplevelse i verdenscupåpningen i Finland.

– Jeg er veldig glad uansett hvordan dette går. Dette var gøy, jeg følte meg bra, sa Weng til NRK.

Helene Marie Fossesholm (19) endte på tredjeplassen, slått med knappe 40 sekunder av vinneren Johaug

Hittil i vinter har Johaug vunnet samtlige distanserenn der hun har stilt til start.

Lørdag ble det Johaug-seier foran Fossesholm på samme distanse i fri teknikk. Da skilte det 20,3 sekunder mellom dem.

