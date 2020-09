Kjartansson fortsatte sin vanvittige scoringsform da Vålerenga slo Molde: - Nesten uvirkelig

Molde gikk på sitt femte bortetap på rad i Eliteserien etter lørdagens nederlag i Oslo.

VÅLERENGA-MOLDE 2-1



INTILITY ARENA (Nettavisen): Vålerenga fortsetter sin gode hjemmeform. Lørdag sikret de tre nye poeng etter seier mot Molde.

Vidar Örn Kjartansson fortsatte sin elleville scoringsform da han dunket ballen i mål etter 21 minutter.

I tillegg til 30-åringens scoring misset han også et straffespark etter at Molde ble redusert til ti mann tidlig i den andre omgangen.

Like før slutt doblet Aron Dønnum ledelsen og fastsatte sluttresultatet i hjemmelagets favør.

Molde fikk en redusering i kampens siste sekund til liten nytt.

Vålerenga-spillerne feirer Aron Dønnums 2-0-scoring. Foto: Terje Pedersen (NTB)

VIF-press

Hjemmelaget tok umiddelbart tak i kampen hjemme i Oslo. Anført av en frisk Aron Dønnum rullet Vålerenga opp flere småfarlige angrep på høyresiden de første minuttene.

Molde på sin side la nærmest hele laget inn på egen banehalvdel. Etter elleve miutter fikk de ballen ned og satt press på Vålerenga i ubalanse.

Eirik Ulland Andersen ladet høyrefoten og sendte et skudd like til side for mål.

Et lite varsko om hva som var i vente.

Minuttet etter dunket Fredrik Aursnes til fra langt hold. Keeper Kristoffer Klaesson fikk med nød og neppe vippet ballen over målet og til corner.

Ulland Andersen fikk nok en stor mulighet for Molde etter 14 minutter. Kantspilleren plukket nedfallet etter et langt oppspill, men skuddet sendte han upresset noen meter over målet.

Etter hjemmelagets friske start presset Molde etterhvert Vålerenga tilbake i banen. Sheriff Sinyan stanget også ballen like utenfor stolpen etter en corner.

Kjartansson igjen

Så skulle Vålerenga få kampens første scoring. Hjemmelaget rullet opp et flott angrep på høyresiden.

Christian Borchgrevink fant en umarkert Vidar Örn Kjartansson helt umarkert inne i feltet.

På det første touchet var islendingen nok en gang nådeløs og prikket inn 1-0.

- Ai, ai, ai, ai. Én berøring trenger han innenfor 16-meteren. Det er nesten uvirkelig, kommenterte Kenneth Fredheim hos Eurosport.

Martin Bjørnbak t.v. greier ikke å stoppe Vidar Örn Kjartansson som gir hjemmelaget ledelsen. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Tor Ole Skullerud ved hans side fulgt opp:

- Spinnvilt. Helt vanvittig hvordan uttelling han har. Det var kveldens første sjanse for Kjartansson, satt opp av Borchgrevink.

Skullerud reagerte dog på hvor fritt spillerom VIF-spissen fikk innenfor Molde-boksen.

Martin Bjørnbak var for langt unna i markeringen og ble straffet hardt for det.

- Så må jeg si at det er veldig spesielt at han får lov til å stå der rundt første stolpe, så alene innenfor 16-meteren. Han får prikke den helt upresset. Da blir det mål da, når du møter den kanskje giftigste spissen i Eliteserien, sa han.

Molde yppet seg

Vålerenga hadde etter scoringen god kontroll på det som foregikk på eget gress. Anført av en for dagen svært solid Ivan Näsberg i midtforsvaret stod hjemmelaget godt i mot.

Etter 41-minutter kom Molde til sin største sjanse i kampen.

Et lavt innlegg fra Ulland Andersen fant veien frem til en upresset Etzaz Hussain. Kun en god redning av Klaesson hindret bortelaget scoring.

I pausen valgte Molde-trener Erling Moe å bytte ut Martin Bjørnbak.

- 45 minutter er nok for Martin i dag. Vi er gode i det lave, så sliter vi å komme oss aggressivt og høyt nok, sa Moe.

Erling Moe så et Molde-lag som ikke fikk alt til å stemme i Oslo lørdag kveld. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Rødt kort og straffemiss

Vålerenga gikk ut i andre omgang slik de startet den første. En lang ball i bakrommet mot Aron Dønnum skapte store problemer for Molde-forsvaret.

John Kitolano kom for sent inn i situasjonen og måtte ty til ulovlige midler i duellen.

Dommer Kai Erik Steen pekte på straffemerket og viste samtidig Kitolano det røde kortet.

Straffen satte Kjartansson over målet.

- Det er alt annet enn kaldt. Linde velger hjørne tidlige, men Kjartansson blåser den over tverrliggeren, kommenterte Fredheim.

Vålerenga fikk etterhvert flere gode situasjoner og rom å kontre i.

Dønnum fikk en god skuddmulighet innenfor 16-meteren etter 63 minutter som Linde slo til corner.

Ohi fikk en brukbar mulighet etter halvspilt andre omgang. Skuddet gikk rett i fanget til Klaesson.

Mathis Bolly fikk en stor sjanse med under kvarteret igjen av kampen. Innbytteren stanget et innlegg på mål, men Klaesson vartet opp med en god reaksjonsredning.

Dønnum dunket inn sluttresultatet til 2-0 etter 83 minutter etter en god pasning fra innbytter Bård Finne.

Dønnum jaktet også sin andre scoring og misbrukte en stor sjanse helt på tampen. På overtid reduserte Molde til 2-1 ved Henry Wingo.

Vålerenga avanserer med lørdagens seier opp til 3.plass på tabellen, to poeng bak Molde på sølvplass.