Kjempekamp av Zuccarello, scoring og to målgivende i oppkjøringskamp

Foran rundt 17 000 tilskuere i Minnesota var det «Zucca»-show da Minnesota Wild tok imot Colorado Avalanche på hjemmeis, drøye to uker for Wild åpner i serien mot Nashville Predators borte. Først var 32-åringen tredje sist på 2-1-scoringen til Jason Zucker tre minutter ut i den andre perioden. Nordmannen fant Matthew Dumba foran mål, som sentret til Zucker. Han pirket pucken i mål fra kloss hold. Tolv minutter senere var Zuccarello nest sist på pucken da Eric Staal gikk fra egen sone og gjorde alt på egen hånd. Han limte pucken opp i krysset med fem minutter igjen av den andre perioden. Og som om ikke det var nok, satte han inn sitt første mål i oppkjøringen med ti minutter igjen å spille av kampen. Scoringen var av den meget lekre sorten - Jordan Greenway spilte Zuccarello alene gjennom med Pavel Francouz i Avalanche-målet. Da hadde 32-åringen akkurat kommet ut av utvisningsboksen. Nordmannen var iskald og gjorde sin signaturbevegelse alene med Francouz - sakket ned farten, kjørte en kroppsfinte og dro pucken den andre veien. Francouz var utspilt og Zuccarello hadde få problemer med å legge pucken i mål, til ellevill jubel fra de 17 000 fremmøtte. Wild vant til slutt 4-3. Det var klubbens første seier i denne oppkjøringen. (©NTB)