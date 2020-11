Kjempesmell for Barcelona – supertalent ute i lang tid

Den spanske fotballgiganten Barcelona må klare seg uten stjerneskuddet Ansu Fati de neste fire månedene som følge av en kneskade.

Det bekrefter klubben på sine nettsider mandag.

Fati ble operert mandag for meniskskaden han pådro seg i lørdagens La Liga-møte med mot Real Betis. Inngrepet var vellykket.

«Spilleren blir borte fra fotballen i rundt fire måneder», skriver Barcelona i en oppdatering.

Fati har tatt La Liga med storm denne sesongen. Unggutten fylte 18 år 31. oktober og står med fem mål og fire assist på ti kamper så langt for Barcelona denne sesongen.

Skadefraværet som nå venter er særdeles dårlige nyheter for trener Ronald Koeman.

Fati har spilt totalt 43 kamper for Barcelona. 13 mål og tre målgivende er fasiten totalt. Han har scoret elleve mål i ligaen og to i Champions League.

Barcelona har trøblet sportslig i sesonginnledningen. Tre seirer, to tap og to uavgjort så langt gir åttendeplass på tabellen i Spania. Opp til Real Sociedad på tabelltoppen skiller det hele ni poeng. Barcelona har samtidig to kamper mindre spilt.

Nederlandske Koeman har ikke fått den enkleste starten på karrieren som trener i den katalanske storklubben. Sesongoppkjøringen ble preget av konfikten rundt Lionel Messis framtid.

(©NTB)