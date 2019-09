Kjetil André Aamodt hyller Marcel Hirscher: - Tidenes beste alpinist

Marcel Hirscher legger skiene på hylla. Kjetil André Aamodt hyller østerrikerens karriere.

Onsdag kveld bekreftet Marcel Hirscher at han har valgt å legge opp. I en alder av 30 år velger østerrikeren å legge skiene på hylla etter en eventyrlig karriere.

Den norske alpint-legenden Kjetil André Aamodt sparer ikke på superlativene når han skal forsøke å sette ord på 30-åringens prestasjoner.

- En vanvittig karriere med åtte totalseiere på rad. Vunnet VM-gull og OL-gull. Han er tidenes beste alpinist og gir seg nå i en alder av 30. Det er ganske utrolig, sier Aamodt til Nettavisen.

FEIRER TRIUMF: Marcel Hirscher avbildet i januar etter et renn i Adelboden. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Aamodt sier at Hirscher gir seg veldig tidlig nå, men at avgjørelsen virker gjennomtenkt og veloverveid.

- Det er et vanvittig press å være en så stor stjerne i alpint i Østerrike. Hver gang du står på toppen av et fjell og risikerer livet for å vinne. Det skal se lett ut, men det er en vanvittig kraftanstrengelse. Jeg skjønner han, sier Aamodt.

Etter to OL-gull, 7 VM-gull og 67 verdenscupseiere, i tillegg til åtte totalseiere på rad, mener Aamodt at Hirscher må kunne karakteriseres som tidenes beste alpinist. I tett konkurranse med Ingemar Stenmark.

- Stenmark har flere seiere, men Hirscher topper når vi ser på ranking over skidata. Det synes jeg forsåvidt er fortjent. Selv om Stenmark var mitt idol og har flere seiere, så var Hirscher litt mer allsidig og har kjørt utfor og vunnet super-g. Vi kan vel si at Hirscher var tidenes alpinist, sier Aamodt.

Med østerrikeren ute av alpint-sirkuset, åpner det nå for Henrik Kristoffersen i de tekniske grenene. Nordmannen har vært nærmest Hirscher de siste sesongene, men har ofte måtte se seg slått av den levende legenden.

- Henrik har vært den nærmeste og vant jo selv når Hirscher holdt på. Jeg tror ikke Henrik er noe glad for at Marcel legger opp. Alle ønsker at han skulle være med videre, fordi han er den største stjernen. Nå har Lindsay Vonn, Felix Neureuther og Aksel Lund Svindal også lagt opp. De to største profilene i teknikk og fart har gitt seg det samme året. Sånn er idretten, avslutter Aamodt.