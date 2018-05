Kjetil Rekdal om Teniste-fallet: - Tankene går tilbake til Dagfinn Enerly

Måtte bæres av i den første omgangen.

START - BRANN 0-1

SØR ARENA/OSLO (Nettavisen): Brann-back Taijo Teniste måtte bæres av banen i den første omgangen etter å ha kollidert med Starts Kasper Skaanes. Estlenderen så ut til å falle på nakken, og ble liggende i flere minutter.

Etter noen minutter liggende nede ble Branns høyreback båret av banen med nakkekrage, før han ble sendt på Sørlandet sykehus.

Teniste skal være ved bevissthet, og han skal ha beveget på hender og tær.

- Taijo har vært ved bevissthet hele tiden. For tidlig å si noe om omfanget før de er ferdig med undersøkelsene, skriver sportsdirektør Rune Soltvedt til Nettavisen på SMS.

- Helt fryktelig



PÅ PLASS: Kjetil Rekdal ser oppgjøret mellom Start og Brann fra kommentatorplass.

Kjetil Rekdal er på plass på Sør Arena som kommentator for Eurosport. Den tidlegare landslagskapteinen orket ikke å se situasjonen der Teniste landet på hodet i reprise.

- Det er bare helt fryktelig. Jeg så bare situasjonen en gang, og så snudde jeg meg vekk, sier Rekdal til Nettavisen.

- Jeg ville bare ikke se på det, en veldig ekkel situasjon.

I 2014 måtte Kristoffer Barmen på sykehus etter å ha fått seg en lignende smell mot Haugesund, en situasjon Rekdal tenkte tilbake på etter å ha sett landingen til Teniste.

- Vi hadde en situasjon for noen år siden med Barmen som var ganske lik, og så går jo tankene tilbake til Dagfinn Enerly. Man får bare håpe at alt går bra med Teniste, for dette var rett og slett bare veldig ekkelt å se, avslutter Eurosport-kommentatoren.

Kampen ble hardt hardt utkjempet da Brann gjestet Kristiansand, og det måtte en gammel Start-kjenning til for få kåret enn vinner på Sør Arena.

De første ti minuttene ble en typisk stillingskrig på Sør Arena, helt til Damion Lowe skapte kampens første farlighet. Nede ved egen 16-meter, skulle Lowe klarere ballen i duell med Skålevik.

Jamaicaneren dunket til ballen alt han kunne, mot eget mål. Starts sisteskanse Jonas Deumeland ble tatt helt på senga og ballen traff tverrliggeren bak tyskeren før den gikk utover sidelinjen på motsatt side.

Stygge scener

Etter et drøyt kvarter stilnet det helt i Kristiansand. Kasper Skaanes og Taijo Teniste gikk opp i en hodeduell midt på banen. Tidligere Brann-spiller Skaanes traff Teniste i hoftehøyde og estlenderen slo kollbøtte før han landet på hodet nede i kunstgresset.

Etter noen minutter liggende nede ble Branns høyreback båret av banen med nakkekrage.

Brann fortsatte å styre kampen etter skaden til Teniste, uten at gjestene i rødt klarte å skape de aller største farlighetene foran målet til Deumeland, ett press som fortsatte etter pause.

Start hadde store problemer med å holde på ballen, og Brann skulle ha gått opp i ledelsen etter en drøy time. Gilbert Koomson fikk frispark nede ved sidelinjen, og Haugen stod klar for å slå inn.

Ett nydelig frispark traff pannebrasken til Bismar Acosta på bakerste stolpe. Costaricaneren stupheadet fra fem meter, men på utrolig vis klarte den tidligere Start-spilleren å heade ballen like til siden for mål like foran de tilreisende supporterne.

Returnerte med scoring

Etter ett massivt press fra gjestene skulle det endelig lykkes for Brann. Elliot Käck forærte ballen til Koomson, og ghaneseren fosset inn i Starts 16-meter. 23-åringen fant innbytter Peter Orry Larsen som fikk avsluttet fra 7-8 meter, men Deumeland reddet med en benparade.

På returen stod tidligere Start-spiller Steffen Lie Skålevik som pirket sin sjette scoring for sesongen fra fem meter. Startspillerne ropte fånyttes på offside, da Afeez Aremu lå nede og opphevet en eventuell offside.

Etter scoringen la Brann seg dypere i banen, og lot Start ta over initiativet i kampen. Likevel klarte ikke vertene å skape noen farligheter mot det bunnsolide Brann-forsvaret.

