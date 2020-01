Kjetil Wæhler inn i trenerteamet til Lyn

Lyn bekrefter at Kjetil Wæhler er klar som fysisk trener i Oslo-klubben.

Klubben bekrefter nyheten i en melding på sine hjemmesider onsdag. Wæhler skal bidra i trenerteamet til Lyn som fysisk trener og har allerede gjennomført sin første økt med klubben.

Lyn skriver at de håper at dette er starten på et langvarig og fruktbart samarbeid.

Wæhler skal i utgangspunktet kun bidra som trener og i støtteapparatet, men avviser ikke helt at han kan bidra på banen på nivå fire denne sesongen.

- Jeg holder fint nivået på banen og fysisk, og mangler det en mann så kan jeg alltid ta på meg skoene. Man skal aldri si aldri, men akkurat nå trives jeg med den situasjonen jeg er i der jeg kan bistå med min kunnskap når det gjelder trening. Blir det helt krise så er jeg ikke helt avvisende, sier Wæhler til Nettavisen.

Wæhler driver i tillegg egen bedrift som personlig trener. 43-åringen vil fortsette å kombinere denne jobben med stillingen i Lyn, forteller han til Nettavisen.

Den tidligere landslagsstopperen har høye ambisjoner for Lyn-laget denne sesongen.

- Jeg håper vi kan være det beste trente laget i 3.divisjon, sier Wæhler.

Mannen med 32 landskamper for Norge spilte sist for Sogndal i 2018. Han har tidligere vært innom Wimbledon, Moss, Vålerenga, Aalborg og IFK Göteborg i sin aktive karriere.

Lyn spiller denne sesongen i Norsk Tipping-ligaen, tilsvarende 3.divisjon. Kampene vises direkte hos Nettavisen Direktesport. For å få tilgang til sendingene trenger du Nettavisen Pluss.

