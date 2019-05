Kjøll forsvarer bruk av håndballforbundets penger i presidentkampen i NIF

Håndballforbundet kjøpte PR-tjenester for å hjelpe Berit Kjøll i presidentkampen i Norges Idrettsforbund. Kjøll selv forsvarer bruken av forbundets penger.

Kjølls forgjenger Tom Tvedt ble kraftig kritisert for at idrettsforbundet brukte over 10 millioner på konsulenttjenester fra First House.

Dagen etter Kjøll ble valgt som ny idrettspresident, publiserte Dagens Næringsliv nyheten om at Kjølls presidentkamp hadde fått økonomisk bistand fra håndballforbundet.

På onsdagens utgave av programmet Torp på NRK TV, måtte idrettspresidenten svare for seg om håndballforbundets bruk av penger på private PR-byråer.

– Alle penger bør gå til aktivitet. Men dette er snakk om bitte lite i forhold til det store. Men åpenheten min har vært til stede, sa Kjøll i intervjuet med Ole Torp.

Kjøll uttalte at det ikke var i hennes tanker at pengebruken skulle være et tema hun skulle formidle før valget. Selv kaller hun det en tilretteleggelse i valgkampen.

– Jeg var alene. De andre kandidatene brukte også sine apparater rundt seg. Det var ikke noe tema, men jeg kan gjerne beklage det og si at jeg burde tenkt annerledes fordi min filosofi er å være åpen og oppføre meg skikkelig, sa 63-åringen.

Kjøll ble valgt foran Sven Mollekleiv med to stemmers margin. De siste års avsløringer om pengebruken i idrettsforbundet har bidratt til økt skepsis rundt idrettslederes bruk av private PR-byrået. Likevel tror Kjøll at hun hadde blitt valgt selv om pengebruken hadde blitt kjent før valget.

– Det tror jeg. Dette handler rett og slett om kontakten og troen på det budskapet jeg står for og det jeg vil få til, uttalte hun.

