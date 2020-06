Kjøll møter Raja: Ønsker større aktivitet for de unge

Idrettspresident Berit Kjøll skal i møte med kulturminister Abid Raja (V) tirsdag. Hun ønsker en gjenåpning av barne- og ungdomsidretten.

En rekke idrettsprofiler har vært kritiske til at det ikke er åpnet for større idrettsaktivitet for de yngre. Kjøll er på samme linje.

– Jeg vil være helt supertydelig på dette. Vi ønsker en åpning av barne- og ungdomsidretten, sa hun da Norges Idrettsforbund holdt åpen time tirsdag.

– Smittefaren er liten blant barn og unge, og det vil være forsvarlig å sette en dato langt tidligere enn den som er formidlet hittil (1. september). Vi frykter et stort frafall og ser viktigheten av idretten og de samfunnsnyttige gevinstene. Dette er et budskap vi kommer til å gi til kulturministeren i dag, fortsatte idrettspresidenten.

Hun varsler at budskapet til kulturministeren på tirsdagens møte blir krystallklart.

– Norges idrettsforbund er i en løpende og god dialog med myndighetene rundt vider gjenåpning av barne- og ungdomsidretten. Vi vil i dagens møte med Kulturdepartementet understreke de negative konsekvensene av å vente unødig lenge med gjenåpning av konkurranser, mindre cuper, stevner og seriespill. Det ideelle ville derfor vært å få et tydelig signal fra myndighetene om når vi kan komme i gang, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll, slik at alle våre klubber og lag kan planlegge trenger vi en rask avklaring som gir forutsigbarhet før sommerferien. Det jobber vi målrettet for å få til, sa Kjøll til NTB etter møtet.

De er stor debatt om grepene rundt idrett for unge. Fotballprofilen Ståle Solbakken var ute i VG mandag, der han kom med kritikk mot myndigheter og politikere.

– Jeg tror det er vanskelig å forklare barn at de kan leke på skolen, men ikke ha noe å gå til etter skolen. På både kort og lang sikt vil det bli et frafall som samfunnet må bære med seg. «Lediggang er roten til alt ondt» sier man gjerne om arbeidsløshet. Det er ikke annerledes med barn, sa Solbakken.

– Toppfotball og treningssentre får lov til å åpne, mens breddefotball, barnefotball, paraidrett og annen breddeidrett må vente til 1. september. Det fremstår unektelig som litt stivbeint og merkelig, sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad i Stortinget fredag.

