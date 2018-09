Kjærkommen seier for Myrhol

Etter tre strake tap i innledningen på sesongen kunne landslagskaptein Bjarte Myrhol og det danske mesterlaget Skjern endelig juble for seier onsdag.

Hjemmekampen mot Mors-Thy endte 27-24, etter at Skjern hadde ledet 14-13 til pause.

Bjarte Myrhol noterte seg for fem scoringer i oppgjøret og innrømmet etterpå at seieren smakte ekstra godt.

– Vi har vært megapresset. Ingen tvil om det. Mors-Thy kom hit i dag med den innstillingen at de kunne ta med seg poeng, fordi vi har vært inne i en downperiode, sa Myrhol til egen klubbs nettsider.

– Det er vanskelig å vinne når man er nødt til å vinne og ikke har skikkelig selvtillit. Men vi viste vilje og kampmoral som ga to poeng, og det var imponerende, tilføyde han.

Forut for onsdagens kamp sto Skjern med tre strake tap. Serieåpningen mot GOG sist helg endte 34-35, og forut for det hadde det blitt tap i to cupturneringer. Skjern ble slått ut av den danske cupen i åttedelsfinalen mot Skanderborg, og også i supercupen ble det tap mot Holstebro.

– Denne seieren var viktig for klubben, byen og for oss som lag. Det var en nødvendig og meget viktig seier, sa Myrhol.

Skjern er regjerende danske mestere.

Eivind Tangen noterte seg for fire scoringer for den danske storklubben onsdag.

Skåret i gleden var at bakspillerne Thomas Mogensen og Kasper Søndergaard begge måtte ut med skade tidlig.

(©NTB)

Mest sett siste uken