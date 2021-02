Klæbo-detaljen imponerer Jansrud

Johannes Høsflot Klæbo hylles fra flere hold etter at han vant VMs åpningsdistanse. Søndag jakter han nytt gull.

OBERSTDORF (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo vekket oppsikt hos amerikanerne da han valgte en annen linje enn alle konkurrentene på sprintprologen i VM torsdag.

Verdenscupalpinisten Steve Nyman var blant de som var inne for å kommentere USA-trener Matt Whitcomb sin Klæbo-observasjon på Twitter.

Jansrud: - En sjette sans

Vi ba verdens- og olympisk mester Kjetil Jansrud om å analysere Klæbos valg ut fra bildet Whitcomb la ut på Twitter.

- Det er litt vanskelig å tyde, men antar han mener det er raskere å ligge i upløyd snø enn å kjøre «korteste vei». Dette er jo noe alpinister gode på, å «føle» underlaget og velge eventuelt et lengre, men raskere spor, sier Jansrud til Nettavisen.

35-åringen mener Klæbos valg vitner om klokskap og årvåkenhet i en hektisk konkurransesituasjon.

- Det er sjelden den problemstillingen blir så aktuell hos oss, men jeg vil definitivt si det er Klæbos sjette sans som slår inn, som også vitner om særdeles god skifølelsen og ikke bare stor motor, sier Jansrud.

- Kun improvisering

Klæbo bekrefter også alpinistens teori om at dette er noe han gjør på rent instinkt.

- Det er ikke noe jeg har jobbet med, nei. Det er kun improvisering når jeg er ute og går. Jeg prøver å finne der det føles best, sier Klæbo til Nettavisen.

- Hva ser du etter da?

- Jeg ser ikke etter så mye. Jeg kjenner mest på skiene hvordan det føles rundt omkring.

Nossum: - Verdens beste i svinger

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke overrasket over at Klæbo skiller seg ut i utforkjøringene.

Nossum er nemlig tydelig på at ingen i verden er bedre enn Klæbo til å takle slike svinger i utforkjøringer.

- Johannes Høsflot Klæbo er verdens desidert beste løper til å kjøre svinger. Det er det som ligger til grunn her, at han har muligheten til å skape kraft gjennom annen type svinger enn resten. Han har en ekstremt god balanse på ski. Det er klart at han utnytter det til det fulle, at han kan gjøre ting annerledes enn resten, sier Nossum.

I dagene av forkant av VM overhørte Nettavisen at linjevalget i utforkjøringen var noe Klæbo bemerket overfor sine lagkamerater under treningen.

Nossum er klar på at det ikke er tilfeldig hvilken linje Klæbo velger.

- Han har sett for seg hvordan han skal løse det her. Han løser det til perfeksjon på sprinten og jeg håper også at han løser det til perfeksjon på lørdag, sier landslagstreneren.

Søndag skal Klæbo i aksjon igjen i VM når han går lagsprint sammen med Erik Valnes.

Reklame Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen