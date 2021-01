Klæbo overlegen i finalen - tok NM-gull

Sivert Wiig imponerte hele dagen, men i finalen viste Johannes Høsflot Klæbo seg fra seg sin beste side.

TRONDHEIM (Nettavisen): Trønderen fikk drømmeposisjonen i den siste utforkjøringen, og spurtet ned konkurrentene på oppløpet på NM-sprinten i Granåsen.

– Det ble tøft. Håvard (Taugbøl) satte bra fart i starten, og også ble det som forventet trøkk mot slutten. Jeg hadde som mål å være på 2.-plass før jeg satte meg i hocke ned, sa Klæbo til NRK etter løpet.

Sivert Wiig, som vant prologen, prøvde å rykke fra Klæbo og de andre konkurrentene i den siste motbakken, men fikk ikke noen skikkelig luke. Klæbo fikk det som han ville, og lå i andreposisjon ned den siste utforkjøringen.

Sivert Wiig ledet frem til siste sving før oppløpet, men der utnyttet Klæbo farten han fikk av å ligge i rygg, og rykket forbi Wiig.

På oppløpet var Klæbo i egen klasse. Erik Valnes var den som kom nærmest trønderen og tok andreplassen. Emil Iversen kom også forbi Wiig, og sikret tredjeplassen. Wiig endte til slutt på fjerdeplass.

Til tross for at det ikke ble pallplass på Wiig sendte han inn en sterk søknad om en plass på VM-laget til sprinten i Oberstdorf.

Spesiell start-situasjon fikk ekspertene til å reagere

Underveis i NM-sprinten var det imidlertid mer enn Sivert Wiigs imponerende skigåing som fikk ekspertene og kommentatorene til å reagere.

I kvartfinale nummer fire oppsto det en merkelig situasjon.

Simen Bratberg Ramstad skled ut fra start før startskuddet hadde gått, noe som skal bli regnet som tjuvstart.

Normal prosedyre da er at alle løperne stiller seg tilbake ved start og gjør seg klare på nytt.

Men det skjedde ikke i denne kvartfinalen. Noen sekunder etter tjuvstarten kom plutselig startskuddet og løpet var i gang.

Det kom overraskende på flere løpere, som gjorde seg klare for en ny start.

- Hva er dette for noe? Det kan ikke være sånn, utbrøt kommentator Jann Post.

- Nei, nei, nei. De må jo tilbake til start, fortsatte ekspert Fredrik Aukland.

- Det skuddet skal ikke gå før alle står helt stille, påpekte Astrid Uhrenhold Jakobsen etter løperne hadde kommet i gang.

Det så ut som flere av utøverne var i tvil om startskuddet faktisk var tellende. Det var det, og dermed måtte løperne starte, selv om de ikke sto likt ved startstreken.

- Det er jo en forferdelig situasjon som utøver. Du ser jo flere glir frem og så går skuddet, og så blir du i tvil. «Teller det skuddet eller teller det ikke. Skal man gå nå, skal man ikke, fortsatte Post da løperne var kommet opp i første motbakke.

Da løperne i kvartfinalen kom i mål fortsatte ekspertene å omtale den absurde situasjonen.

- Når en bryter foran og tjuvstarter så skal alle helt tilbake. Startprosedyren skal gjøres på nytt. Så det er noe som ikke har vært etter regelboka, konstaterte Uhrenholdt Jakobsen.

Simen Bratberg Ramstad, som stod for tjuvstarten, forklarte situasjonen slik til NRK.

- Jeg var litt hissig på grøten og var sikker på at det var tjuvstart og var litt på vei tilbake for å starte på nytt. Men så plutselig gikk skuddet og så løp de avgårde. Man blir jo litt satt ut i starten. Var rimelig sikker på at man skal tilbake igjen, og plutselig bare forsvinner de av gårde, sier han til NRK.

