Klæbo skryter av Bolsjunov etter ny maktdemonstrasjon: – Imponerende

Johannes Høsflot Klæbo skulle gjerne konkurrert mot rivalen Aleksandr Bolsjunov, som vant nok en etappe i Tour de Ski på søndagens 15 kilometer jaktstart.

Den russiske storfavoritten gikk alene ut i tet og seieren var aldri truet, selv uten drahjelp. Klæbo er imponert av hans 24 år gamle russiske erkerival.

– Det er imponerende selvfølgelig. Han har vært en soleklar favoritt fra start av og han har innfridd og gjort ting riktig. Du føler nesten at Touren er avgjort allerede, men det er ikke noe annet å si annet enn at det er imponerende, sa Klæbo til TV 2.

Klæbo og de andre norske skiløperne er ikke med i Tour de Ski på grunn av smittefare, og selv om trønderen står bak avgjørelsen om å ikke delta, må han innrømme at han helst skulle konkurrert med Bolsjunov selv.

– Det suger ja, det gjør det. Så må vi håpe og tro at vi skal komme tilbake fort. Det er kjedelig å se på, når du gjerne skulle vært der selv og gitt han litt konkurranse.

Ingen konkurranse

Artjom Maltsev startet minuttet bak Bolsjunov på jaktstarten, med et hav av andre konkurrenter jaktene i flokk like etter.

En av dem, med startnummer fire, var Dario Cologna. Den sveitsiske veteranen og hjemmefavoritten startet i et forrykende tempo, men måtte gi slipp på sjansen på pallplass omtrent halvveis ut i løpet.

Bolsjunov gikk inn til mål i ensom majestet, før Maltsev og deretter franske Maurice Manificat gikk inn til henholdsvis 2.- og 3.-plassen.

– Det er tungt å se at han bare durer fra hele gjengen, men vi får håpe og tro at vi kan komme tilbake litt senere i vinter og få konkurrert mot han og gitt han litt konkurranse, oppsummerte Klæbo.

Cologna stivnet

Dario Cologna, som ble nummer to på lørdagens fellesstart, åpnet i et forrykende tempo og tok igjen Maltsev allerede etter en drøy kilometer. Da hadde duoen bare 51 sekunder opp til ledende Bolsjunov.

Men i letterrenget økte Bosjunov ledelsen igjen til ett minutt, noe som skulle bli en kjenningsmelodi for søndagens etappe. Ledelsen krympet i motbakkene, mens Bolsjunov økte ledelsen igjen i lettere terreng.

Cologna åpnet tydeligvis for hardt, for halvveis på den 15 kilometer lange etappen måtte sveitseren slippe Maltsev, før to nye russere bak han tok han igjen.

Kontrollerte inn seier

Selv om Cologna måtte slippe, kjørte Maltsev på i ett siste forsøk på å ta igjen sin russiske lagkamerat i front, men til ingen nytte. Maltsev var aldri nærmere enn snaut 50 sekunder.

Dermed kunne Bolsjunov trygge inn seieren på siste runde, der Maltsev begynte å slite. Bak kom Manificat i et kjempetempo, men Maltsev holdt unna og var i mål 53 sekunder bak Bolsjunov.

Manificat endte til slutt som nummer tre, litt over minuttet bak suverene Bolsjunov.

(©NTB)

