Klæbo ute av WC-rennene ut 2020

Johannes Høsflot Klæbo (24) har bestemt seg for å hoppe av World Cup-sirkuset i langrenn, foreløpig frem til nyttår. Han vil tidligst gå WC igjen når Tour de Ski starter 1. januar, melder han i en pressemelding.

- Jeg har følt på dette en stund. Det startet i forbindelse med World Cup-avslutningen forrige sesong. Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland. Jeg føler at ski og konkurranser blir lite viktig i forhold til den pandemien som nå herjer over hele verden. Alle må gjøre sitt – og hva de mener er riktig. Dette er viktig og riktig å gjøre for meg, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding.

Han gikk inn til andreplass under helgens WC-åpning i sprint Ruka i Finland. Lørdag ble det seier på 15 km klassisk og søndag var han først i mål på jaktstarten i fristil – og dermed sammenlagtseier. Åpningen i Ruka ble også hans foreløpige avslutning på sesongen.

- Ja, jeg føler det er helt feil å reise til internasjonale destinasjoner i disse tider. Det innebærer kontakt med mange mennesker. Det inkluderer fly, buss, flyplasser med mer. Jeg vil ikke utsette meg for dette. For meg blir det helt feil. Det tar jeg konsekvensene av, og hopper av for denne gangen, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, var ikke klar over at Klæbo ikke kommer til å konkurrere i verdenscupen frem til nyttår da Nettavisen kontaktet han.

- Vi ønsker selvsagt alltid de beste til start. Samtidig er det viktig at alle tar avgjørelser de føler seg komfortable med, sier han til Nettavisen om Klæbo sin avgjørelse.

- Er du redd for at flere langrennstjerner skal gjøre det samme som Klæbo?

- Vi får se. Vi må bare ta det steg for steg og så får vi se, sier han.

Landslagstreneren til Klæbo har forståelse for avgjørelsen verdenscuplederen tar.

- Det er opp til hver enkelt, og jeg har full forståelse for den avgjørelsen han har tatt, sier Arild Monsen til Nettavisen.

Han ser at til og med lokale skirenn for juniorer i Trøndelag blir stoppet i disse dager, alt for å ivareta smittevernet. Johannes føler da at det blir feil av ham å fortsette reisingen med World Cup. Den risikoen ønsker han ikke lenger å ta.

- Nå kommer jeg først og fremst til å trene hjemme i Trondheim samt noe på Skeikampen. Jeg kommer til å ha kontakt med færrest mulig folk – og gjøre mitt for at færrest mulig skal bli smittet. Det er det minste jeg kan gjøre, sier han.

Johannes Høsflot Klæbo er nå vel hjemme i Trondheim etter WC-helgen i Ruka. Han kommer trolig til å stille på lørdagens renn i Lillehammer.

WC i Davos og i Dresden dropper han. Det er også knyttet stor usikkerhet om det blir arrangert noe Tour de Ski denne gangen. Etter planen skal den gå av stabelen fra 1. til 10. januar.

- Først må vi se om Tour de Ski blir arrangert. Deretter må jeg vurdere om jeg deltar. Det vil avhenge av smittesituasjonen, sier Klæbo.

Han kommer imidlertid til å satse på VM i Oberstdorf som arrangeres fra 23. februar til 7. mars.

- Jeg satser mot VM i Oberstdorf hvor jeg har ambisjoner om å prestere på mitt aller beste. Det blir sesongens sportslige store mål. Nå skal jeg trene godt mot nettopp det målet, så får vi se hvordan covid-19-situasjonen er når den tiden kommer. Jeg vil gjøre en ny vurdering før den tid, sier han.

Reklame Siste sjanse: 10 superkupp du gjør på Cyber Monday