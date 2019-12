Klæbo: – Det er for tidlig å konkludere

Johannes Høsflot Klæbo (23) har imponert stort i sesongåpningen, men mener det er for tidlig å si om han er blitt en bedre distanseløper eller ikke.

Klæbo ble nummer to bak Didrik Tønseth under den nasjonale åpningen på 15 kilometer klassisk på Beitostølen sist helg. Lørdag ble han nummer to bak finnen Iivo Niskanen på den samme distansen i verdenscupen.

Begge løpene gikk med individuell start.

Senere søndag går Klæbo først ut på den 15 kilometer lange jaktstarten i fri teknikk.

Den avslutter minitouren i Ruka. Klæbo vant den samme touren for to år siden.

For tidlig

– Går det an å konkludere etter to løp at du har fått bedre aerob kapasitet?

– Nei. Jeg vil ikke konkludere med det ennå. Jeg tar med meg at kroppen kjennes bra ut og at jeg fikk gode svar. Det fikk jeg her for to år siden også. Det er for tidlig å si at det er blitt veldig mye bedre, men kroppen kjennes i hvert fall mye bedre ut sammenlignet med på samme tid i fjor. Det er også noe å ta med seg, sier Klæbo.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum fikk Klæbo opp på allroundlandslaget foran denne sesongen og mener allerede å se signaler på at Klæbo er blitt en bedre distanseløper.

– Vi er ferdig med to av 41 renn, men jeg har sagt det ganske lenge at hans aerobe snittnivå er blitt bedre. Så er vi klar over at det vil variere framover. Jeg tror han kommer flere ganger på pallen i distanserenn, men så har han en lengre vei å gå i skøyting, sier Nossum.

Ett av de beste

Nossum var klar på at Klæbo gikk et av sine aller beste 15-kilometere med individuell start lørdag.

Det er også Klæbo enig i.

– Det er i hvert en av mine bedre. Løpet her for to år siden var nok på høyden. Dette var veldig bra. Jeg er godt fornøyd med at jeg var med og kjempet om seieren. Selv om det ble 14 sekunder til slutt, så er det ikke helt natta, mente Klæbo og hadde selvsagt rett i det.

Han tapte ti av de sekundene opp mot toppen på tredjerunden.

– Jeg håper at jeg kan fortsette å gå fort på distanserenn. Jeg tror det kan bli en veldig morsom sesong om det fortsetter som det har gjort til nå, sa Klæbo etter lørdagens renn.

Det kan bli mer moro senere i dag.

