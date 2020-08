Klæbo: – Jeg har hatt en kjempesommer

Det er ikke rart at Johannes Høsflot Klæbo (23) gliser bredt. Gliset kan bli enda bredere etter de kommende dagene i Toppidrettsveka.

Trønderen dokumenterte at formen er som den skal være under Blinkfestivalen. Han briljerte og vant sprinten overlegent, og han fulgte opp med seier på 15-kilometeren.

Det gjorde han til tross for at han ladet opp til konkurransene med 14 timer i bil, og at siste treningsøkt ble unnagjort i Sandnes bare noen få timer før sprinten var i gang.

Selv om han hevdet at følelsen var tung, viste prestasjonene noe helt annet. Klæbo er i rute foran det som skal skje til vinteren.

– Jeg har hatt en kjempebra sommer og har trent bra i hele juli. Jeg har fått gjort den jobben jeg har planlagt og har startet august greit etter noen rolige feriedager, sa Klæbo til NTB etter Blinkfestivalen.

Fort

Landslagssjef Espen Bjervig sier at løperne har vært veldig løsningsorienterte etter at koronapandemien rammet Norge og resten av verden i midten av mars.

Klæbo er tydeligvis en av disse, basert på det han viste fram under dagene i Sandnes.

– Betyr det noe å komme til Sandnes og vise at du er ok etter måneder med usikkerhet og et uforutsigbart samfunn?

– For all del. Det er artig å gå fort på ski, men for min del reiste jeg kun hit fordi det er gode treningsøkter. Det er kanskje kjedelig å si det, men det viktigste jeg gjør er å få trent mest og best mulig i den tiden som kommer. Jeg håper ikke at det er dette som vil bli husket når vinteren er over, sa Klæbo.

Trening

Klæbo sier han har trent bra i lang tid og at kroppen kjennes fin ut.

– Jeg er veldig glad for å konkurrere igjen, sa Klæbo.

Denne uken får han nye muligheter til å vise seg fram igjen når den tradisjonelle Toppidrettsveka arrangeres i Trøndelag. Det starter med et 20 kilometer langt distanserenn på Hitra torsdag, fortsetter med sprint i Aure fredag og avsluttes med jaktstart i Granåsen i Trondheim lørdag.

I forkant har han også fått trent med samtlige kamerater på allroundlandslaget for første gang siden mars. Det skjer under samlingen i Steinkjer i disse dager.

– Det er en del som skjer i august, og det gjelder å være flink til å trene på de dagene det ikke er konkurranser eller noe annet fast.

Det er ingenting som antyder at Klæbo ikke har vært flink til akkurat det.

(©NTB)