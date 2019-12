Klæbo best i Tour de Ski-prologen

Åtte nordmenn tok seg videre, men den trønderske favoritten var aller best.

LENZERHEIDE / OSLO (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo tok en liten og foreløpig revansj mot russerne da han vant sprintprologen i Tour de Ski søndag.

Det norske skiesset kvalifiserte seg for kvartfinaleheatene som bestemann, foran Italias Federico Pellegrino og Jovian Hediger fra Sveits.

Russiske Alexander Bolsjunov fulgte som nummer fire.

Pål Golberg og Erik Valnes endte også blant de seks beste, like foran gårsdagens vinner og Tour de Ski-leder Sergej Ustjugov fra Russland. Alle de 30 kvalifiserte holdt seg nede på tider som var innenfor åtte sekunder bak Klæbos tid.

- Det var høyt nivå på denne prologen, konstaterte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk da de siste utøverne kjempet seg mot målstreken.

Martin Løwstrøm Nyenget, Jan Thomas Jenssen, Simen Hegstad Krüger og Emil Iversen er også kvalifisert for kvartfinalene.

Det sveitsiske hjemmehåpet i sammendraget, Dario Cologna, ble slått ut. Det samme gjaldt Ivo Niskanen fra Finland.

Ikke uventet gikk prologen for fort for Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Sjur Røthe. Trioen var et godt stykke unna å kvalifisere seg.