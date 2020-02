Klæbo best på hjemmebane

Johannes Høsflot Klæbo vant verdenscupsprinten i Granåsen lørdag.

Klæbo hadde tilsynelatende full kontroll fra prolog til finale og parkerte lagkameratene i avslutningen foran hjemmepublikummet i Granåsen.

- Det var fantastisk. Jeg har drømt om dette siden det ble klart at vi skulle hit. Å vinne her er bare utrolig, og jeg er virkelig stolt over løpet i dag, sa Klæbo da han ble intervjuet av FIS etter målgang.

Pål Golberg, Erik Valnes, Emil Iversen og Finn Haagen Krogh sørget for at fem nordmenn tronet øverst på resultatlisten, mens Federico Pellegrino måtte ta til takke med sjetteplass.

Klæbo la ikke skjul på at han også gledet seg over den norske laginnsatsen.

- Det var en fantastisk dag for oss norske. Vi hadde skikkelig gode ski i dag, og jeg tror vi har gjort noe riktig. Det var ordentlig gøy å gå her, og det er fantastisk å se hvor mange folk som kommer og heier på oss. Det er noe vi virkelig setter pris på.

Sammenlagtleder Alexander Bolsjunov skapte ny spenning i sammendraget da han falt og ble sist i sitt heat i semifinalen.

I sammendraget leder russeren dermed med 34 sekunder på Pål Golberg før avslutningsetappen søndag.

Da er det duket for 30 kilometer klassisk jaktstart - også den konkurransen går av stabelen i Trondheim.