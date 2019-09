Klæbo flyttet ut av barndomshjemmet. Nå stortrives han med nytt hus og samboer

Johannes Høsflot Klæbo (22) kjente tiden var inne for å bli mer selvstendig. Det resulterte i et huskjøp til ni millioner kroner.

FONT ROMEU (Nettavisen): Det var i sommer at den norske langrennsstjernen annonserte på sin egen vlogg at han har kjøpt hus sammen med kjæresten Pernille Døsvik.

Klæbo har frem til i sommer bodd hjemme hos sine foreldre hvor han blant annet har hatt et tilpasset treningsrom og en egen tredemølle for rulleskibruk.

22-åringen forteller at han trives godt i barndomshjemmet, men at han nå følte det var på tide å finne seg et eget sted å bo.

- Det kommer til et punkt hvor man kjenner at man har lyst til å bli litt mer selvstendig, at man vil klare seg litt mer selv, sier Klæbo til Nettavisen.

Derfor dro han tidligere i år på boligjakt og resultatet ble et hus på 201 kvadratmeter på Byåsen i Trondheim.

- Da vi fikk muligheten og fant den plassen som vi gjorde, så var vi ganske enige om at det var lurt, forteller Klæbo.

- Jeg har sett frem til dette og gledet meg. Nå har jeg gjort det og vi får se hvordan det blir, sier unggutten.

- Man føler seg veldig privilegert

Den unge skiløperen er fullstendig klar over at det ikke er alle 22-åringer som kan kjøpe seg et hus til nærmere ti millioner kroner, men etter å ha vunnet både OL- og VM-gull, samt verdenscupen sammenlagt, har det naturligvis resultert i langt høyere inntekter for Klæbo i forhold til en gjennomsnittlig 22-åring.

Langrennsstjernen forklarer at han har oppnådd barndomsdrømmen.

- Det er ikke så mye annet å si enn at man føler seg veldig privilegert som får mulighet til å holde på med man synes er artigst av alt, nemlig det å gå på ski, og at man kan leve av det. Det var drømmen da jeg var liten, at jeg kunne holde på med langrenn. Nå kan jeg stå opp hver eneste dag og gjøre det jeg synes er artigst av alt. Det er fantastisk, sier Klæbo.

Ser mye til morfar

Han har tilbragt sine første uker i sitt nye hjem med samboer Døsvik og trives med det, men er samtidig tydelig på at mye er som før.

Klæbo omtaler fortsatt barndomshjemmet som «hjemme» og avslører at det ofte hender det blir middag hjemme hos foreldrene og at moren hjelper til med klesvask i hektiske perioder.

I tillegg ser han minst like mye til morfar og trener Kåre Høsflot som før.

- Når Pernille er på skolen så er det jeg og morfar som er sammen. Vi har det artig når vi styrer på der oppe.

- Jeg er glad for at morfar har kommet på besøk og hjulpet til. Han har klippet plen og fylt opp fryser med blåbærsyltetøy og multesyltetøy. Han passer på. Jeg tipper at på de få dagene jeg har vært hjemme så var han der like mye som meg. Det er fint. Det er sånn det skal være, forteller Klæbo.

I HØYDEN: Johannes Høsflot Klæbo på høydeopphold i franske Font Romeu. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)





Første høydesamling

Nettavisen møter Klæbo i forbindelse med trønderens første høydesamling.

Treningsoppholdet i franske Font Romeu er noe han har vært spent på lenge, men bortsett fra en vond tå ser høydeoppholdet ut til å ha gått etter planen.

Han forteller at den tynne luften på nærmere 2000 meters høyde var uvant i starten, men at det har gått seg til.

- Jeg har prøvd å ikke tenke så mye på det. Jeg har diskutert masse med morfar hver dag. Han er jeg på Facetime med en gang om dagen, om ikke to. Han skal ha oppdatering på hvordan øktene er. Han er veldig på hugget. Jeg føler at vi så langt har god kontroll på ting og at det kjennes greit ut. Den mest spennende delen blir egentlig når jeg kommer hjem for å se de neste ukene hvordan kroppen responderer, sier Klæbo.

22-åringen returnerte til Byåsen og Trondheim i forrige uke. Nå venter fortsatt en del uker til med trening før det er klart for sesongoppkjøring på Beitostølen i slutten av november.