Klæbo før første høydesamling: - Vet ikke hvordan kroppen reagerer

Vinter-OL i 2022 vil foregå mellom 1600 og 1800 meter over havet over. Det tar Johannes Høsflot Klæbo nå høyde for.

STEINKJER (Nettavisen): For mens 22-åringen hittil i karrieren har sverget til trening i lavlandet, tar han nå hensyn til at OL i Beijing vil foregå i høyden.

Kommende sesong er en såkalt «mellomsesong» uten mesterskap for langrennseliten, og dermed benytter Klæbo muligheten til å eksperimentere og se hvordan han takler høydetrening før vinterens vinterleker i Kina.

I slutten av august blir han nemlig med resten av laget på en ukes trening i Font-Romeu, som ligger på samme høyde som det langrennsutøverne skal gå på i OL om tre år.

- Jeg har pratet litt med Eirik (Nossum, landslagstrener) og Kåre (Høsflot, morfar), og nå har vi landet en plan om å dra til høyden i slutten av august. Jeg skal være med laget dit, egentlig som en liten test. Så håper jeg at jeg får et litt klarere svar når jeg kommer hjem derfra, og så må jeg sette meg ned og finne ut hva jeg gjør i forbindelse med jula og Tour de Ski, sier Klæbo til Nettavisen under allround- og sprintlandslagets samling i Steinkjer.

SAMLET: Klæbo og resten av allroundlandslaget har den siste tiden vært på treningssamling med sprintlandslaget i Steinkjer. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone

- Vet ikke hvordan kroppen vil reagere

For der Petter Northug hyppig benyttet seg av høydetrening, har Klæbo hittil valgt motsatt taktikk.

Nå følger han imidlertid i blant andre skikongens fotspor, og drar til høyden for å finne formen.

22-åringen erkjenner at han er usikker på hvordan kroppen vil takle påkjenningen det er å trene i den tynne luften i høyden.

- Jeg har ikke vært der før, så jeg vet ikke hvordan kroppen responderer på det. Jeg tror jeg får et litt bedre svar på hvordan den reagerer etter jeg har vært der, så kanskje det kan brukes til min fordel i Tour de Ski og like etter Davos, forteller han.

Tidligere i år ble det kjent at Klæbo åpnet for å prøve seg med høydetrening, og etter diskusjoner med Nossum og morfar Kåre landet de på å teste det ut i sommer.

Trønderen uttalte til TV 2 tidligere i sommer at han gjerne forhører seg med Northug rundt hvordan man takler høyden på best mulig måte.

Klæbo forteller til Nettavisen at han ennå ikke har snakket med den abdiserte skikongen, men at han fortsatt er innstilt på å sparre med ham.

- Dagene går fort, men han er absolutt en person jeg har sagt jeg skal sparre med, og det skal jeg også. Det kan være like mye før oppholdet som etterpå. For meg kan det være greit å dra dit og få kjent på hvordan det er, uten å ha noen formening om hvordan det skal skal kjennes ut. Så tror jeg det kan være veldig greit å ha noen med litt erfaring som kan sette meg på rett spor når jeg kommer hjem.

ERFARING: Klæbo har sagt han vil høre med Petter Northug om råd i forbindelse med trening i høyden. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

NRK-ekspert Bjørn med klart råd

En som kan mye om høydetrening, er NRK-ekspert Torgeir Bjørn. Han har tidligere vært skiskytterlandslagets langrennstrener og jobbet svært tett på Ole Einar Bjørndalen, som har benyttet seg flittig av høydetrening.

Han er helt klar på at Klæbo bør få erfaring i høyden først som sist.

- Mitt råd er å begynne med høydetreningen så fort som mulig, forteller NRK-eksperten til Nettavisen før han utdyper.

- OL i 2022 er i høyden, og det er avgjørende for Johannes å få erfaring med høydetrening. Ideelt sett kjører han såpass mye høydetrening i 2019/2020- og 2020/2021-sesongen at han vet hvordan han responderer, slik at han på våren i 2021 kan være trygg på det ideelle opplegget.

Bjørn understreker viktigheten av at Klæbo får erfaring i høyden, slik at han har mange nok høydedøgn i bagasjen når han han setter kursen mot OL i Beijing.

NRK-eksperten er klar på at suksessformelen for trening i høyden er forholdsvis enkel.

- Hvis man gjør de riktige tingene før, under og etter et høydeopphold, har vi nesten uten unntak gode erfaringer, forteller han.

For der Klæbo har prioritert, og lyktes med, å utvikle andre ferdigheter, har flere konkurrenter ligget langt mer i høyden de siste årene. Nå er det tiden for at også Klæbo beveger seg i samme retning, skal vi tro Bjørn.

- Det er absolutt tiden for det nå, og han kan ikke vente noe lenger. Han må bruke de neste to årene på å høste mye erfaring for å holde tritt med Aleksandr Bolsjunov som kjører masse høydetrening.

EKSPERT: NRK-ekspert Torgeir Bjørn anbefaler Klæbo å danne seg erfaring i høyden som fort som mulig. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Nossum: - Veldig rolig på hans vegne

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum var med i diskusjonene da det ble avgjort at Klæbo skal forsøke et høydeopphold senere i sommer.

Landslagstreneren er imidlertid ikke nevneverdig bekymret for at kroppen til Klæbo ikke skal takle påkjenningen.

- Jeg er egentlig veldig rolig på vegne av Johannes. Han er så godt trent, og så voksen når det kommer til å kjenne selv, sier han og får støtte av Bjørn.

- Høydebiten er nok det han (Klæbo) er mest usikker på, men man må huske at han bare er 22 år. Han har vist stor fremgang på mange ting og er en moden og reflektert kar, så jeg tror han kommer til å lære fort og gjøre de fornuftige tingene.

Samtidig legger Nossum til at de ikke kommer til å kjøre utøverne i kjelleren når de senere i måneden setter snuten mot Pyreneene.

- Vi drar ikke ned dit for å sette rekord i treningsmengde. Vi er ganske konservative i vår tilnærming når vi drar dit, sier han.

ROLIG: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum er ikke bekymret for at Klæbo ikke vil takle høydetrening. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Landslagstreneren er imidlertid, i likhet med Bjørn, klar på at det er lurt av Klæbo allerede nå å teste ut hvordan han takler høyden, til tross for at startskuddet for neste vinter-OL ikke går før i februar 2022.

- Vi kan alltid si vi har god tid, men i denne verdenen har du egentlig alltid dårlig tid. Jeg tror det er viktig å danne seg erfaringer, og spesielt egenerfaringen til utøverne er noe jeg har ekstremt respekt for. Jeg har folk som ikke merker høyden, og så har jeg utøvere som merker høyden ekstremt, forteller 34-åringen.

Langrennslandslaget har de siste årene dratt til italienske Livigno på sensommeren for høydesamling, men i år er det Fort-Romeu som står for tur.

Klæbo innrømmer at han er noe spent før den ukelange samlingen.

- Ja, det blir spennende. Jeg har jo vært innom Davos (1560 moh.), men jeg har bare vært der et lite døgn av gangen. Jeg tror det blir en fin samling, og det viktigste blir at jeg trener rolig nok, og passer på å spise riktig, avslutter han.