Klæbo lekte seg til norsk seier på stafetten i Lahti

Johannes Høsflot Klæbo (23) viste konkurrentene hvorfor han er rangert som verdens beste sprinter.

Trønderen leverte en strålende avslutning på stafetten og spurtslo Sveits og Russland som endte på 2. og 3. plass.

- Lett match. Han var egentlig aldri truet her, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Klæbo gikk i mål.

Det ble lenge en jevn stafett i snøværet i Finland der hverken Pål Golberg, Hans Christer Holund eller Sjur Røthe maktet å rykke fra konkurrentene på de tre første etappene.

Derfor ble Klæbo sendt ut på ankeretappen omtrent likt med det Andrey Melnichenko på Russlands førstelag og Artem Maltsev på russernes andrelag, samt Italia og Tyskland.

Trønderen ble imidlertid aldri ordentlig utfordret og virket å ha full kontroll på den avgjørende etappen. Til slutt spurtet han enkelt fra på de siste hundre meterne av etappen og Norge tok til slutt en komfortabel seier.

Overrasket over russerne



Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er overrasket over at konkurrentene ikke forsøkte å rykke fra Klæbo før spurten.

- Skal de ha en sjanse så må de gå fra. Jeg er overrasket over at de ikke prøver mer enn de gjør. De mangler Bolsjunov på førstelaget her som helt sikkert er den i verden som kan prøve hardest, men med snøværet her i dag så er det vanskelig. Selv Bolsjunov skulle slitt med Johannes i dag, det er jeg ganske sikker på, sier Nossum til NRK.

FORUNDRET: Eirik Myhr Nossum virket ikke å være veldig imponert over konkurrentenes taktikk mot Norge. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Norges ankermann legger liten skjul på at løpet ble akkurat slik han hadde håpet på.

- I starten så var det høy fart, men så tror jeg alle de andre skjønte at det ville bli vanskelig å få en luke. Så jeg gikk i front og roet ned tempoet. Det var veldig gøy der ute. Det gikk utrolig tregt og det var nesten som en treningsøkt, men på slutten var det «all inn». Jeg synes det var veldig gøy og jeg synes det var et spennende løp, sier Klæbo.

Snøværet gjorde det krevende i front



Det var Ski Tour 2020-vinner Pål Golberg som gikk den første etappen for Norge. Snøværet gjorde at det ble krevende å rykke fra i front, men Golberg holdt seg hele tiden sammen med tetgruppen og ved veksling ledet Norge med cirka et halvt sekund foran Russland. Tyskland, Finland, Russland 2 og Italia fulgte på plassene bak.

Hans Christer Holund ble beste nordmannen på lørdagens 15-kilometer med en tredjeplass. Søndag leverte han en god andreetappe på stafetten for Norge.

Holund fikk riktignok hard kamp fra russerne Alexander Bessmertnykh og Alexey Chervotkin, samt Iivo Niskanen fra Finland. I tillegg hang Italia med Francesco de Fabiani godt med, men nordmannen leverte et solid løp. Holund vekslet på en 5. plass, men lå kun 1,3 sekunder bak Finland som ledet.

Roet seg ned



Mens klassiskløperne hadde kjørt hardt på andreetappen, roet løperne kraftig ned på den tredje. Sjur Røthe representerte Norge og gikk mye i front uten å bruke veldig med krefter. Det førte til at også Tyskland og Sveits ble raskt tok igjen tetgruppen.

Tempoet økte noe utover tredjeetappen, men det var ingen som lykkes med å rykke ordentlig ifra.

Dermed ble Johannes Høsflot Klæbo sendt ut på sisteetappen omtrent samtidig som Russlands første- og andrelag, samt Tyskland og Italia.

Russerne yppet seg i starten av etappen, men tempoet roet seg etter hvert ganske raskt også på siste etappe. Dermed lå alt til rette for at Klæbo kunne sikre norsk seier og det gjorde han med stil. Trønderen spurtet fra både Russland og Sveits på stadion og Norge vant dermed enkelt.