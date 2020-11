Klæbo møtte ikke opp til langrennslandslagets store mediadag

Johannes Høsflot Klæbo avslører grunnen i en telefonsamtale med Nettavisen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Torsdag var langrennseliten både på herre- og kvinnesiden samlet til pressetreff før den nasjonale åpningen på Beitostølen.

I tillegg til sykdomsforfall fra Maiken Caspersen Falla og Pål Golberg var det imidlertid en stor stjerne som glimret med sitt fravær.

Johannes Høsflot Klæbo møtte nemlig ikke opp til pressetreffet og valgte i stedet å svare på spørsmål via telefon.

Fra et «privat nummer» tok han torsdag kontakt med Nettavisen og forklarer det hele slik:

- Det er fordi jeg ikke ønsker å ta en større risiko enn det jeg trenger å gjøre, sier Klæbo som gjør det han kan for å unngå å bli smittet av koronaviruset.

- Skirenn kan vi ikke gjøre på telefon eller på Teams, men sånne ting som det her er fint mulig å gjennomføre på telefonen. Den risikoen der er større enn det jeg har utsatt meg for siden mars, og når jeg føler at jeg ikke trenger, så ønsker jeg å sette den Covid-19-grensa min selv og ta ansvar for det jeg mener er riktig og ikke, forklarer trønderen.

- Mener du at de andre utøverne burde gjort det samme? Du kommer jo til å omgås dem senere.

- Det er et godt poeng. Samtidig er det sånn at vi er veldig isolert når vi er her. Jeg sitter stort sett på rommet mitt, og bortsett fra når jeg skal spise. Det er vel der den største risikoen er for meg. Samtidig som det hadde vært risiko å skulle vært med på en mediedag. Hva de andre gjør, får være opp til hver enkelt, sier Klæbo.

- Ingenting jeg ønsker mer enn å bidra



Også tidligere i år har Klæbo tatt grep for å minimere smitterisikoen. Han valgte blant annet å ikke stille opp på Skiforbundets markedsdager som finner sted ved Holmenkollen hver høst.

Klæbo opplever imidlertid at Skiforbundet viser forståelse for hans valg.

- Skiforbundet har absolutt respekt for det, og det synes jeg de skal ha kred for også. Dette er en situasjon som selvfølgelig er krevende for dem og for alle, sier langrennsprofilen.

Han forteller at det er ingenting han ønsker mer enn å bidra, men koronapandemien har skapt utfordringer denne høsten.

- Jeg har tilbydd meg å gjøre ting på hjemmebane, og det var i utgangspunktet planen, men så kom det noe smitte i Trondheim og, som gjorde at vi ikke fikk det til. Jeg er absolutt på tilbudssiden når det gjelder å bidra. De har full forståelse for at dette er en situasjon som hver enkelt utøver må ta stilling til selv og finne ut hva de ønsker, sier Klæbo.

- Sånn må det være videre i vinter



Sprintlandslagstrener Arild Monsen sier han ikke har noe imot Klæbos valg.

- Jeg fikk bare opplyst at han gjorde det, og det er ikke noe jeg har brukt energi på. Det er helt greit for meg at han får lov til det, sier Monsen til Nettavisen.

Også landslagsløper Sjur Røthe har forståelse for at Klæbo ønsker å være forsiktige. Han roser Skiforbundet for at utøverne blir hørt og ikke presset til noe de ikke ønsker å gjøre som følge av smittesituasjonen.

- Jeg synes det er veldig fint, forteller Røthe til Nettavisen.

Han opplever også samtidig at løperne er flinke til å lytte til landslagslege Øystein Andersen når det kommer til smittevern.

- Vi prøver å gjøre så godt vi kan når det kommer til å følge de retningslinjene som Øystein har gitt oss, med tanke på hva vi bør og hva vi ikke bør gjøre. Og om noen har lyst til å gjøre enda litt mer, så synes jeg det er helt fint. Det er det veldig åpenhet for. Sånn må det også være videre i vinter, sier Røthe.

- Hvis en løper sier at han eller hun ikke har lyst til å fly til Dresden for å gå skirenn i sentrum der, så må det være greit for de på øverste hold. Akkurat det her er veldig spesielt i 2020 og sånn vil det være ut sesongen. Derfor må man ta høyde for at det kan skje, forklarer vossingen.

Vil ikke klage

Det er lite som tyder på at Klæbo har tenkt til å ta noen unødvendige sjanser utover vinteren.

Med sitt strenge smittevernsregime blir det mye alenetid for den unge trønderen, men Klæbo bedyrer at han er flink til å få tiden til å gå.

- Jeg skal på ingen måte klage. Jeg har det fint, og kan spille med kompiser på Play Station og jeg får Face-timet og det som er, sier Klæbo.

- Det er på ingen måte synd på meg, men det er klart at man skulle ønske man ikke var i den situasjonen her. Vi får bare satse på at dette er noe som vi sammen kan jobbe for å bli kvitt, så må alle bare ta sin del av det, forteller langrennsprofilen.

Fra fredag til søndag er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. Den starter med sprint fredag, før det skal konkurreres i 10/15 kilometer friteknikk og klassisk lørdag og søndag.

