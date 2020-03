Klæbo og Johaug fronter 17 mannstropp, også Skistad til USA og Canada

Johannes Høsflot Klæbo (23) og Therese Johaug (31) er spydspissene i en 17 mann stor tropp til verdenscupavslutningen i langrenn i Canada og USA.

Sju kvinner og ti menn er tatt ut til rennene i Quebec, Minneapolis og Canmaore, men det er ikke alle som går alt.

Rekruttlandslagets Kristine Stavås Skistad er en av dem som bare går de tre første sprintrennene. Skistad kom på 4.-plass og ble beste norske i verdenscupsprinten i Konnerud sist uke.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er ikke med denne gangen. 33-åringen fikk ikke fri fra sine medisinstudier, og kanskje har veteranen gått sitt siste verdenscuprenn.

Martin Johnsrud Sundby, Didrid Tønseth og Hans Christer Holund er heller ikke med. De tre kunne går ikke de to avsluttende rennene i Canmore. I stedet går alle tre Birkebeinerrennet samme helg.

De foreløpig siste meldingene tyder på at rennene over Atlanteren går som planlagt til tross for frykten for koronavirussmitte.

Slik fordeler troppen seg på de ulike arrangørstedene:

Kvinner sprinttour i Quebec (Canada) og Minneapolis (USA) 14.- 17. mars:

Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng, Ane Appelkvist Stenseth, Kristine Stavås Skistad.

Canmore, verdenscupavslutning i Canada 20.- 22. mars:

Therese Johaug, Heidi Weng, Ragnhild Haga, Tiril Udnes Weng.

Menn sprinttour i Quebec (Canada) og Minneapolis (USA) 14.- 17. mars:

Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Emil Iversen, Erik Valnes, Pål Golberg, Eirik Brandsdal, Håvard Solås Taugbøl, Gjøran Holstad Tefre.

Canmore, verdenscupavslutning i Canada 20.- 22. mars:

Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Gjøran Holstad Tefre.

