Klæbo om koronakrisen: - Kjennes merkelig, usikkert, men også ubehagelig

Johannes Høsflot Klæbo (23) er preget av den alvorlige situasjonen i Norge. Nå vil han komme med sitt bidrag i samfunnsdugnaden i form av en direktesendt treningsvideo.

Den norske langrennsprofilen forklarer til Nettavisen at han som alle andre har fått hverdagen snudd på hodet etter at det ble innført strenge tiltak for å hindre for stor spredning av koronaviruset i Norge.

- Dette er en situasjon som ingen har erfaring med - og som derfor kjennes merkelig, usikker, men også ubehagelig. Jeg regner med at jeg ikke er alene om å ha den følelsen, forteller Klæbo til Nettavisen.

Langrennsløperne fikk sesongavslutningen i Nord-Amerika avlyst på grunn av virusutbruddet og nå forklarer Klæbo at også treningshverdagen er forandret.

- Vi unngår å trene for mange sammen, og vi isolerer oss, slik store deler av samfunnet gjør. Jeg tar ingen risiko. Det er viktig at alle gjør en innsats - og at ingen tar unødig smitterisiko. Det gjør at det blir mye alenetrening i skog og mark, men også hjemme på Byåsen, forklarer 23-åringen.

TRENINGSØKT PÅ YOUTUBE: Johannes Høsflot Klæbo lager felles treningsøkt for sine seere på Youtube. Foto: (Privat)

Direktesendt treningsøkt på Youtube

Han innser at også vanlige mosjonister vil treffe på utfordringer med å holde seg i form. Ett av tiltakene til myndighetene for å stoppe spredningen av viruset har vært å stenge ned landets treningssentere og forby all idrett.

Derfor vil Klæbo nå hjelpe og inspirere de som ønsker trene ved å arrangere en felles treningsøkt på sin Youtube-kanal.

Nordmannen vil fredag fra klokken 15 kjøre en direktesendt treningsøkt.

- Initiativet med direktesendt YouTube-trening er et påfunn for å ta del i samfunns-dugnaden. Det er viktig at vi fortsetter å holde oss i form nå som skole og arbeidsplasser er stengt. Her kan alle være med på ei treningsøkt, forklarer han.

- Viktig at vi tenker positivt



Klæbo forteller at dette vil være en treningsøkt på 30 minutter som vil passe alle.

- Du kan styre intensiteten selv, og føler du for ta en pause - så kan du gjøre det. Orker du å henge med på hele økta så gjør du det. Du trenger ikke utstyr for å delta - dette blir ei økt for alle, forteller han.

23-åringen synes det er viktig at folk fortsatt klarer å tenke positivt selv om man er midt i denne krevende situasjonen. Han håper også at trening kan hjelpe folk med å holde på humøret.

- Hverdagen vil komme etterhvert, og kanskje kan det å trene hjelpe oss raskere tilbake. Vi må kunne tenke forhåndsregler samt redusere smitterisiko på den ene siden, samtidig som vi tillater oss å være positive på den andre siden. Vi kan ikke slutte å leve - selv om det nå er tøft for de fleste av oss. Og ekstra hardt for mange, sier han.

