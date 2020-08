Klæbo om Northug: - Helt uakseptabelt

Johannes Høsflot Klæbo (23) uttaler seg for første gang om Northug-skandalen.

Den norske landslagsløperen forteller at han har hatt kontakt med Petter Northug etter at sistnevnte forrige uke ble stoppet for råkjøring og mistenkt for å ha vært ruspåvirket. Northug har også selv innrømmet at politiet fant kokain hjemme i leiligheten hans i Oslo.

Klæbo håper nå at Northug får hjelp.

Samtidig tar han sterk avstand fra Northugs handling.

- Som rollemodell og bilist har han et ansvar. Han har bommet totalt. Når man ferdes i trafikken, er man avhengig av at alle bidrar. Dette er helt uakseptabelt, sier Klæbo til TV 2.

- Må ta grep



Klæbo vokste opp med Northug som en av sine helter og mener den tidligere langrennsløperen fortsatt er et forbilde.

Den norske landslagsprofilen håper at Northug tar ansvar for det han har gjort og at han forventer at de nærmeste tar seg godt av trønderen.

- Han trenger folk rundt seg som må hjelpe ham. Jeg tror han har det, for det er ingen tvil om at han må ta grep for å komme tilbake dit han var, forteller Klæbo.

Møter pressen



Hverken Northug eller hans advokat har svært på Nettavisens henvendelser denne uken.

Den tidligere langrennsløperen har imidlertid kalt inn til pressekonferanse i Trondheim fredag klokken 12. Nettavisen viser pressekonferansen direkte.

Da kommer trønderen for første gang til å svare på spørsmål om saken som fortsatt er under etterforskning.

Tidligere har han uttalt følgende på Instagram.