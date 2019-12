Klæbo om sitt utradisjonelle fargevalg på utstyret: - Alltid likt å gå min egen vei

Det norske stjerneskuddet har aldri vært redd for å skille seg litt ut, både hva angår skiteknikk og fargevalg på utstyret.

TOBLACH/STEINKJER (Nettavisen): For mens 23-åringen har utviklet seg til å bli en av verdens beste langrennsutøvere, har han aldri vært redd for å stake ut sin egen vei.

Der skiutstyr i alle år har hatt forholdsvis anonyme farger, vakte det oppmerksomhet da Johannes Høsflot Klæbo først begynte å gå med rosa utstyr.

Både TV-seere og publikum har de siste årene sett trønderen gå inn til utallige seire med rosabelagte staver, briller og hansker.

- Grunnen til at jeg gjør det er at jeg alltid har likt å gå min egen vei og holde på med mine ting, sier Klæbo når Nettavisen spør ham om bakgrunnen for det utradisjonelle fargevalget på utstyret.

HØYDEN: Klæbo hadde med sine gjenkjennelige staver også til høydeoppholdet i franske Font Romeu nylig. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Vil gå sin egen vei



Det er ingen hemmelighet at Norges kanskje fremste langrennsutøver ikke er redd for å utforske utenfor de satte rammene.

Skifantomet revolusjonerte nærmest sporten da han introduserte det etter hvert velkjente «Klæbo-klyvet» på klassisk sprint. Klæbos særegne og ikke minst effektive måte å forsere motbakker på er i ettertid blitt plukket opp av flere andre utøvere.

Det samme gjelder fargevalget på utstyret.

- Da jeg så at Leki (utstyrsprodusent) hadde rosa staver, tenkte jeg at jeg ville ha det. Etter det har jeg sverget til det, og det er det samme med hansker og briller. Det har vært min greie, og grunnen er bare at jeg tror det er bra at man kan bruke hvilken farge man vil, og at det ikke har noe å si, forteller Klæbo før han fortsetter.

- For meg er det viktig å gå litt min egen vei. Heldigvis ser jeg nå at det er en del som begynner å bruke rosa, og det tror jeg bare er bra. Jeg synes det er artig å se at folk faktisk liker det.

- Må du ga gå en ny vei igjen om hele feltet plutselig går i rosa?

- Ja, det er det jeg må se på, da. Kanskje jeg skal finne på noe nytt, sier 22-åringen og flirer.

- Neida, jeg legger veldig merke til at folk kommer etter, og det synes jeg er artig. Samtidig er det viktig for meg fortsatt å holde på med mine ting.

Leder Tour de Ski

Klæbo er for øyeblikket i italienske Toblach hvor han tirsdag stiller til start på 15 kilometer friteknikk - den tredje etappen av vinteren Tour de Ski.

Nordmannen leder touren etter de to første etappene, men vet han må kjempe hardt for å beholde ledelsen på den tredje etappen.

- Det blir en tøff dag. Det kommer til å bli gått hardt. Heldigvis er det en ganske rask 15-kilometer hvis man ser på tidene fra tidligere. Jeg er spent. Jeg vet ikke hvor jeg står. Det blir spennende å se hvordan man skal få gå en 15 kilometer intervallstart, sier Klæbo.

Han er klar på at den tredje etappen vil være den han i utgangspunktet har dårligst sjanser på i touren.

- Jeg tror det blir et nøkkelrenn for min del. Jeg er nødt til å være på hugget og ikke tape for mange sekunder. Vi får se, forteller nordmannen.



Tirsdagens 15 kilometer starter klokken 12:30. Rennet vises på NRK.



